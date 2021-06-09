Adanalı dizisiyle tanınan Tuğçe Özbudak estetikli haliyle gündemde

Adanalı dizisinde Pınar karakterine can veren Tuğçe Özbudak son haliyle gündem oldu. Tuğçe Özbudak, estetikle seneler içinde tanınmaz hale geldi.

Bir süredir ekrandan uzak olan oyuncu adeta bambaşka biri oldu. Yüzüne estetik yaptıran 38 yaşındaki oyuncu, Instagram'dan yayınladığı fotoğraflarla dikkat çekerken; oyuncunun dudakları, burnu ve çenesindeki değişim dikkatlerden kaçmıyor.

Tuğçe Özbudak eşi Melikhan Kılıçarslan ile Maldiv Adaları'na gitti. Tuğçe Özbudak iddialı tatil pozlarıyla da adından söz ettirdi.

Özbudak paylaşımında "1 yıldır yapamadığım balayı, pandemi bitirdin bizi" dedi.



