Adanalı'nın İdil'i Selin Demiratar son haliyle şaşırttı!

Acı Hayat, Lise Defteri, Koçum Benim ve Huzur Sokağı gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Selin Demiratar'ı bir de şimdi görün...

1983 yılında Erzincan'da doğan Selin Demiratar, henüz 16 yaşındayken Koçum Benim dizisinde Eylül karakterine hayat verdi. Sinemada da pek çok filmde rol alan Demiratar, Abdülhamit Düşerken filminde Ayşe Sultan karakterini canlandırdı.

Acı Hayat dizisinde Kenan İmirzalıoğlu ile kamera önüne geçen yıldız, Adanalı dizisiyle büyük bir çıkış yakalamıştı.

Bir süredir gözlerden uzak yaşayan ünlü oyuncu, 2 yıl önce iş insanı Mehmet Ali Çebi ile nikah masasına oturdu.

Setlere geri dönüp dönmeyeceği merak konusu olan Selin Demiratar, sosyal medyada hayatına dair kareler paylaşıyor.

Selin Demiratar'ın son halini görenler, ''Kim inanır 40'a merdiven dayadığına'' ve ''Gençlik iksiri içmiş gibisiniz'' tarzında yorumlar yapıyor.



