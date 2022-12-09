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Adanalı'nın İdil'i Selin Demiratar son haliyle şaşırttı!

09.12.2022 13:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2008-2010 yılları arasında yayınlanan Adanalı dizisinde Oktay Kaynarca, Mehmet Akif Alakurt ve Serenay Sarıkaya gibi isimlerle kamera karşısına geçen güzel oyuncu Selin Demiratar, yaklaşık 8 yıldır ekranlarda yer almıyor. Şimdilerde 39 yaşında olan Selin Demiratar, adeta gençlik iksiri içmiş gibi...

Adanalı'nın İdil'i Selin Demiratar son haliyle şaşırttı!

Acı Hayat, Lise Defteri, Koçum Benim ve Huzur Sokağı gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Selin Demiratar'ı bir de şimdi görün...

1983 yılında Erzincan'da doğan Selin Demiratar, henüz 16 yaşındayken Koçum Benim dizisinde Eylül karakterine hayat verdi. Sinemada da pek çok filmde rol alan Demiratar, Abdülhamit Düşerken filminde Ayşe Sultan karakterini canlandırdı.

Adanalı'nın İdil'i Selin Demiratar son haliyle şaşırttı!

Acı Hayat dizisinde Kenan İmirzalıoğlu ile kamera önüne geçen yıldız, Adanalı dizisiyle büyük bir çıkış yakalamıştı.

Adanalı'nın İdil'i Selin Demiratar son haliyle şaşırttı!

Bir süredir gözlerden uzak yaşayan ünlü oyuncu, 2 yıl önce iş insanı Mehmet Ali Çebi ile nikah masasına oturdu.

Adanalı'nın İdil'i Selin Demiratar son haliyle şaşırttı!

Setlere geri dönüp dönmeyeceği merak konusu olan Selin Demiratar, sosyal medyada hayatına dair kareler paylaşıyor.

Adanalı'nın İdil'i Selin Demiratar son haliyle şaşırttı!

Selin Demiratar'ın son halini görenler, ''Kim inanır 40'a merdiven dayadığına'' ve ''Gençlik iksiri içmiş gibisiniz'' tarzında yorumlar yapıyor.

Adanalı'nın İdil'i Selin Demiratar son haliyle şaşırttı!

Adanalı'nın İdil'i Selin Demiratar son haliyle şaşırttı!

Adanalı'nın İdil'i Selin Demiratar son haliyle şaşırttı!

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