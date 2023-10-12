Adanalı'nın Maria'sı Zeynep Koltuk'un son hali sosyal medyada gündem oldu! Görenler aynı şeyi söyledi

Mehmet Akif Alakurt, Selin Demiratar, Serenay Sarıkaya, Oktay Kaynarca ve Tuğçe Özbudak gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı bir dönemin efsane dizisinde hayat verdiği Maria karakteriyle hafızalarımıza kazınan Zeynep Koltuk son haliyle sosyal medyayı salladı.

Sempatik tavırları ve başarılı oyunculuğu ile dikkat çeken ünlü ismi görenler çok şaşırdı.

Şimdilerde 42 yaşında olan güzel oyuncuyu görenler 'Ne kadar değişmiş', 'Yıllar geçse de çok güzel', 'Yıllar yaramış', 'Hiç yaşlanmıyor' gibi yorumlar yaptılar.

Zeynep Koltuk 2 Ocak 1981 yılında İstanbul'da doğdu. Baba tarafından Gürcü asıllı olduğu biliniyor. Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunudur.

İlk oyunculuk deneyimini 2006 yılında Kod Adı Kaos dizisinde yaşamıştır. 2007 yılında Bizim Evin Halleri dizisinde Neva Ulusoy karakterine hayat verdi.

2008 yılında Adanalı dizisinde Maria karakteri ile büyük bir çıkış yakaladı.

2010 yılında Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisinde Harun'un kız kardeşi Aslı karakterini, 2013 yılında Aramızda Kalsın dizisinde muhasebeci Türkan karakterini, 2014 yılında Ezra dizisinde polis şefi Rukiye karakterini canlandırdı.

2019 yılında Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde Kuzey'in eski karısı Şule karakterini oynadı. Güzel oyuncu Gelsin Hayat Bildiği Gibi ve Al Sancak gibi yapımlarda da rol aldı.





