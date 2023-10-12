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  4. Adanalı'nın Maria'sı Zeynep Koltuk'un son hali sosyal medyada gündem oldu! Görenler aynı şeyi söyledi

Adanalı'nın Maria'sı Zeynep Koltuk'un son hali sosyal medyada gündem oldu! Görenler aynı şeyi söyledi

12.10.2023 17:15 | Son Güncelleme:
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Yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran Adanalı dizisinde Serenay Sarıkaya'nın hayat verdiği Sofia karakterinin annesi Maria'yı canlandıran Zeynep Koltuk son haliyle gündem oldu. Şimdilerde 42 yaşında olan ünlü ismi görenler aynı şeyi söyledi. Güzel oyuncunun yıllar içindeki değişimi ağızları açık bıraktı.

Mehmet Akif Alakurt, Selin Demiratar, Serenay Sarıkaya, Oktay Kaynarca ve Tuğçe Özbudak gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı bir dönemin efsane dizisinde hayat verdiği Maria karakteriyle hafızalarımıza kazınan Zeynep Koltuk son haliyle sosyal medyayı salladı.

ADANALI MARİA 2

Sempatik tavırları ve başarılı oyunculuğu ile dikkat çeken ünlü ismi görenler çok şaşırdı.

adanalı maria

Şimdilerde 42 yaşında olan güzel oyuncuyu görenler 'Ne kadar değişmiş', 'Yıllar geçse de çok güzel', 'Yıllar yaramış', 'Hiç yaşlanmıyor' gibi yorumlar yaptılar.

Zeynep Koltuk son hali

Zeynep Koltuk 2 Ocak 1981 yılında İstanbul'da doğdu. Baba tarafından Gürcü asıllı olduğu biliniyor. Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunudur.

Zeynep Koltuk 2

İlk oyunculuk deneyimini 2006 yılında Kod Adı Kaos dizisinde yaşamıştır. 2007 yılında Bizim Evin Halleri dizisinde Neva Ulusoy karakterine hayat verdi.

Zeynep Koltuk 3

2008 yılında Adanalı dizisinde Maria karakteri ile büyük bir çıkış yakaladı.
2010 yılında Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisinde Harun'un kız kardeşi Aslı karakterini, 2013 yılında Aramızda Kalsın dizisinde muhasebeci Türkan karakterini, 2014 yılında Ezra dizisinde polis şefi Rukiye karakterini canlandırdı.

Zeynep Koltuk 4

2019 yılında Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde Kuzey'in eski karısı Şule karakterini oynadı. Güzel oyuncu Gelsin Hayat Bildiği Gibi ve Al Sancak gibi yapımlarda da rol aldı.

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