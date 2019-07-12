Adanalılar onunla serinliyor! Bici bici nasıl yapılır?

Adana'nın serinleten tatlısı bici biciyi siz de evinizde kolay bir şekilde hazırlayabilirsiniz. İşte olsa da yesek denilen tatlıların başını çeken bici bicinin detayları!

Malzemeler:

1 litre su

6 yemek kaşığı nişasta

1 bardak gül suyu

2 su bardağı rendelenmiş buz

1 bardak pudra şekeri

Bici bici yapılışı:

Bir kapta nişasta ve suyu çırpın. Ocağa alın ve katılaşana kadar pişirin. Ardından buzdolabında dinlendirin ( en az 3 saat).

Ayrı bir kabın içinde gül suyunu ve pudra şekerini karıştırın.

Dolaptan çıkardığınız muhallebiyi kesin. Üzerine gül suyu ile hazırladığınız karışımı dökün.

Son olarak rendelenmiş buzları da ekleyin. Afiyet olsun...



