Adanaspor Bolu'da kampa girdi

Bolu'da Abant Tabiat Parkı yolu üzerinde bulunan bir otelde kamp çalışmalarına başlayan Adana ekibi, sabah 10.00'da ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Teknik direktör Cihat Arslan yönetiminde düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, daha sonra istasyon çalışması ile devam etti. Yaklaşık 1,5 saat süren antrenman, kondisyon ve kuvvet çalışmasının ardından sona erdi.

Adanaspor Teknik Direktörü Cihat Arslan kamp çalışmalarıyla ilgili olarak, "Bolu Türkiye’de kamp için mükemmel bir yer. Tesisler, ortam çok güzel. 25 kişi geldik. Adana çok sıcak olduğu için 3 kamp dönemi geçireceğiz. 33 gün toplamda buradayız. Tabi buna izinler de dahil olmak üzere. Göksu evlendiği için gelemedi, Magaini'nin çocuğu oldu. O yüzden gelemedi. Bu sevinçli telaşlarımız da var. İnşallah onlar da bize uğur getirir. İyi bir kamp dönemi bekliyoruz. Çünkü geçen yıl Adanaspor ilk yarı ilk 5’in içerisindeydi ama ikinci yarı çok önemli bir düşüş yaşadı. Takım olarak zor günler geçirdi. Biz tekrar bu takımı ayağa kaldırmak için geldik. Hep beraber bunu başaracak bir potansiyelimiz var. Oyuncu grubu olarak önemli oyunculara sahibiz. Bu sene amacımız tekrardan yapılanıp, tekrar bu şampiyonluk yarışında var olabilmek. Önemli rakiplerimiz var. Gençlerbirliği, Osmanlı, Gazişehir, Bolu gibi Eskişehir gibi çok önemli rakiplerimiz var" diye konuştu.