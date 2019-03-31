Adanaspor Karabükspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Osman Yereşen Tesisleri'nde Teknik Direktör Eyüp Arın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda Adana temsilcisi, Karabükspor maçının taktik çalışmasını yaptı. Adanaspor yarın sabah Karabük'e hareket edecek ve burada konaklayacağı otelde son çalışmasını yaparak maç saatini bekleyecek. Adanaspor'da sarı kart cezalısı olan Hakan Barış kadroda yer alamayacak.
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