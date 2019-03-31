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Adanaspor Karabükspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

ADANASPOR HABERLERİ  | 31.03.2019 13:59 | Son Güncelleme

Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında deplasmanda Kardemir Karabükspor ile karşılaşacak Adanaspor, mücadelenin hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Adanaspor Karabükspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Osman Yereşen Tesisleri'nde Teknik Direktör Eyüp Arın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda Adana temsilcisi, Karabükspor maçının taktik çalışmasını yaptı. Adanaspor yarın sabah Karabük'e hareket edecek ve burada konaklayacağı otelde son çalışmasını yaparak maç saatini bekleyecek. Adanaspor'da sarı kart cezalısı olan Hakan Barış kadroda yer alamayacak.

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Gençlerbirliği 0 - 1 AdanasporGençlerbirliği 0 - 1 Adanaspor
Adanaspor 2-1 Akhisar BelediyesporAdanaspor 2-1 Akhisar Belediyespor
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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto 1. Lig Eyüp Arın Adanaspor Kardemir Karabükspor

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