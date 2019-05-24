ADATA yeni oyuncu ürünlerini computex 2019’da sergileyecek

ADATA’nın “Game to the Xtreme” sloganıyla hazırladığı standın odağında ise oyunculara yönelik ürünler yer alacak. Firmanın tüm ürünlerini 28 Mayıs – 1 Haziran arasında Nangang Exhibition Center L0810 adresindeki standında görmek mümkün olacak. XPG Experience Zone ADATA’nın bu yılki standında oyuncu segmentindeki ürünlerin denenebileceği özel bir oyun alanı bulunuyor. Şirketin oyunculara yönelik ürün ailesini oluşturan XPG (Xtreme Performance Gear) markası altında fuarda ilk kez kullanıcıların beğenisine sunacağı ürünler arasında yeni bir oyuncu kulaklığı, klavye, mousepad ve bilgisayar kasası gibi ürünler var. XPG Precog Markanın yeni oyuncu kulaklığı XPG Precog Gaming Headset dünyanın ilk çift sürücülü oyuncu kulaklığı olma özelliğini taşıyor. Kulaklık, iddialı frekans tepki aralığı ve sunduğu çok katmanlı ses ile kullanıcılara üstün bir oyun deneyimi yaşatmak üzere tasarlandı. FPS, Sanal 7.1 Surround ve Müzik diye üç ön ayarı bulunan kulaklık farklı uygulamalarda en iyi sesi sunmak için ortam gürültüsünü önlemeye yarayan ENC (Environment Noise Cancellation) teknolojisine de sahip.

XPG Summoner & Battleground Gümüş, kırmızı ve mavi olmak üzere üç farklı Cherry MX anahtar seçeneği olan XPG Summoner Klavye, kullanıcılarına aradıkları çeşitliliği ve basma hissini sunabiliyor. Üstelik uzun oyun seanslarında rahat bir kullanım sunmak için ergonomik bilek desteği de RGB aydınlatmalı bu klavyeye eşlik ediyor. Pürüzsüz, çizilmeye ve sıvı dökülmesine dayanıklı CORDURA kumaştan yapılan XPG Battleground XL ve Battleground Prime mousepad ise oyun deneyimini daha yukarılara taşıyan bir kullanım ve rahatlık sunuyor. Kasa, soğutma sistemi ve güç kaynağı ADATA bu yıl ilk kez oyunculara yönelik çevre birimleri dışındaki yeni ürünlerini de Computex’te tanıtmaya hazırlanıyor. RGB aydınlatmalı XPG BattleCruiser ve XPG Invader adındaki bilgisayar kasaları, kendi sistemini toplamak isteyen kullanıcılara manyetik menteşeli kolay açılır ön panel ile alet kullanmadan kolay kurulum imkânı veriyor. Bu iki yeni kasayla birlikte ARGB aydınlatmalı fanları ve 240 mm radyatörü olan XPG Levante sıvı soğutma sistemi ile Intel2020 standardını karşılayan ve yüzde 92 enerji verimlilik oranına sahip XPG Core Reactor güç kaynağı da fuarda tanıtılacak ürünler arasında.

Kurumsal çözümler ADATA fuarda oyuncu ekipmanları yanında en yeni SLC, MLC ve 3D NAND SSD modelleri ile yeni hafıza kartları ve DDR4 2666 MHz bellek modülünü de ziyaretçilere sunacak. Ayrıca ADATA’nın kendi geliştirdiği A+SLC teknolojisine ilişkin detaylar da açıklanacak. A+ dizilim algoritmasına sahip özel geliştirilmiş bir NAND Flash aygıt yazılımı ile SLC performansı sunmayı hedefleyen bu teknoloji, verimliliği ve maliyetten tasarrufu bir araya getiriyor. Markanın yüksek hızlı PCIe depolama ürünlerindeki uzmanlığını yansıttığı bir diğer ürün ise IM2P33E8 M.2 2280 SSD. Saniyede 3.4 GB okuma ve 2.2 GB yazma hızına ulaşabilen IM2P33E8 geniş miktarda verinin verimli bir şekilde işlenip depolanmasına imkân tanıyor. Bunun yanında yeni ICFP301 CFexpress Type B hafıza kartı da firmanın standında yer alacak. 4K ve 8K görüntü işlemek için tasarlanan ICFP301 hafıza kartı CFA ve NVMe standartlarıyla uyumlu bir şekilde saniyede 1700 MB’a varan transfer hızlarına ulaşabiliyor. Yeni nesil harici depolama ürünleri