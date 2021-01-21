Adatepe Köyü nerede, nereye bağlı? Adatepe Köyü tarihi, Zeus Altarı, gezilecek yerler

Bir zamanlar Türklerin ve Rumların birarada yaşadığı Adatepe Köyü zeytinlikleri, taş evleri, tarih kokan sokaklarıyla huzur arayanların soluğu aldığı bir köy. ADATEPE KÖYÜ NEREDE? Adatepe Köyü, Çanakkale‘nin Ayvacık, Küçükkuyu beldesinde yer alıyor. İstanbul-Adatepe Köyü arası 512 kilometre

İzmir-Adatepe Köyü arası 235 kilometre

Ankara-Adatepe Köyü arası 672 kilometre

Çanakkale-Adatepe Köyü arası 97 kilometre Adatepe Köyü yol tarifi için buraya tıklayın. ADATEPE KÖYÜ TARİHİ Köyde ağırlıklı Rum nüfus ve Türkler Kurtuluş Savaşı’na kadar bir arada huzurla yaşamış. Kurtuluş Savaşı sonrasında mübadele ile Rumlar köyden gitmiş. Yerlerine Girit ve Midilli’den gelen Türkler de 1950’lerde iyice seyrelmiş. 1960’larda hayalet köy haline gelmişken 1980lerde şehir hayatından kaçan bir grup tarafından keşfedilmiş. Ve böylece bugün herkesin akın ettiği Adatepe Köyü haline gelmiş. ADATEPE KÖYÜ GEZİLECEK YERLER Adatepe Köyü sakinlik ve huzur arayanların adresi. Köyde konaklayabilir, sokaklarında yürüyebilir, manzaraya doyabilirsiniz. Köyde ağırlıklı olarak Rumlardan kalma taş evler var. Arada Osmanlı tipi konakları da görebilirsiniz. Ama buraya kadar gelmişken çevrede gezebileceğimiz nereler var diye merak edenler için de bir kaç önerim var.

ZEUS ALTARI

Homeros, İlyada Destanında Tanrıların İda Dağında yaşadıklarından ve Troia (Truva) Savaşını buradan izleyip yönettiklerinden söz ediyor. Tanrılar Tanrısı Zeus’un da burada yaşadığı ve savaşı izleyip yönettiği de bu destanda geçiyor. Bölgede çalışma yapan araştırmacılar da bu yüksek, denize ve Edremit körfezine hakim bir tepe üzerine inşa edilen mekanın baş tanrı Zeus’a ait olduğunu düşünüyorlar. Dede Tepe üzerinde Zeus Altarı olarak tanımlanan alan, kaya kütlesinin işlenmesiyle oluşturulmuş. Bu kaya kütlesine kayaya oyuk basamaklardan oluşan merdiven ile çıkılıyor. Sunak nişleri, oturma platformları ve içi oyularak oluşturulan sarnıç mekanı yer alıyor. Sunağın altında bulunan oda büyüklüğündeki, içinde su bulunan bu sarnıça Zeus Mağarası deniyor. Antik sunağın hemen yanında Çanakkale Savaşları’na katılan Erdem Dede’nin yatırı bulunuyor. ADATEPE TAŞ MEKTEP

Burası için küllerinden doğan bir okul desek yanlış olmaz sanırım. 1947-1985 yılları arasında eğitim sunan okul, 1985 yılında öğrenci azlığından dolayı kapatılmış. Daha sonraları bu köyü keşfedenler binayı valilikten kiralayarak, restore etmişler. Burayı tarih, felsefe, edebiyatla dolu bir atölyeye çevirmişler.