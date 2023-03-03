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  4. Adayının kim olduğunu açıklamıştı! Cem Davran'dan Meral Akşener tepkisi

Adayının kim olduğunu açıklamıştı! Cem Davran'dan Meral Akşener tepkisi

03.03.2023 16:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ruhsar, Aşkın Tarifi dizileri ile hafızalara kazınan Cem Davran geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili açıklama yapmış ve “Dualarım onunla” demişti. Davran, altılı masadan ayrılan ve sert tepkide bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e kayıtsız kalamadı.

Adayının kim olduğunu açıklamıştı! Cem Davran'dan Meral Akşener tepkisi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yaptığı açıklamada adaylık için Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu’nu önerdiklerini, ancak kabul edilmediğini dile getirdi ve altılı masadan ayrıldıklarını duyurdu. Bu açıklamanın ardından ünlü isim Cem Davran sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

“Bence güzel oldu, hayırlısı oldu” diyen Cem Davran açıklamasına, “İçerikler, anlamlar, yöntemler ve hatta beklentiler tartışılır sıkıntı yok ama konuşma hakaret eder gibiydi, işte buna yazıklar olsun.” sözleri ile devam etti.

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Davran'ın takipçileri "Cem bari sen yapma", "Dil kalbin aynasıdır", "On numara konuştu, doğrusu buydu", "Nefret kustu" yorumlarında bulundular.

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Ünlü isim daha önce yaptığı paylaşımda, “Kemal Kılıçdaroğlu çok iyi bir insan ve çok kıymetli bir devlet adamı. Dilerim enerjisiyle, tecrübesiyle uzun yıllar var olur, orada olur, dualarım onunla” demişti.

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