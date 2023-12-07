Addetmek nasıl yazılır? Addetmek mi adetmek mi, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Dilimizi güzel kullanabilmemiz için öncelikli olarak sözcüklerin yazım şekliyle beraber söyleniş biçimlerini doğru öğrenmemiz gerekir. Bu konuda bizlere yardımcı olan kaynakların başında Türk Dil Kurumu tarafından oluşturulan ve internet ortamında hizmet sunan güncel Türkçe sözlük sitesi gelir. Bu site üzerinden addetmek kelimesi başta olmak üzere, yazımını merak ettiğimiz sözcükleri sorgulatma imkânımız vardır. Bunun yanı sıra kelimelerin nasıl okunduğuna dair bilgilere de ulaşabilmemiz mümkündür.

Addetmek nasıl yazılır?

Hem günlük konuşmalarda hem de yazışmalarda kendimizi doğru ifade edebilmemiz için pek çok sözcük kullanırız. Özellikle yazılı iletişimlerde kullanılan sözcüklerin doğru yazıldığından emin olunması son derece önemlidir. Aynı durum addetmek kelimesi için de geçerlidir.

Bu kelimenin doğru yazılışı hakkında fikir sahibi olmak yazım kuralı ihlalinin önüne geçmede büyük bir etkendir. Bu bağlamda addetmek yazımı konusunda en doğru bilgilere ulaşmak için Türk Dil Kurumunun güncel sözlük sayfasından faydalanılır. Bu sayfa içerisinde sözcüklerin ne anlama geldiğini de öğrenmek mümkündür. Buna göre addetmek kelimesinin manası şu şekildedir:

Öyle olduğunu bilmek, kabul etmek veya saymak.

Addetmek mi adetmek mi?

Addetmek sözcüğü dilimizde sıklıkla kullanılan kelimelerden biridir. Bu sözcüğün “add” kısmı Arapça kökenliyken son kısmı ise yardımcı fiil olarak bilinen “etmek” fiilden meydana gelmektedir. Bu kelime birçok internet sayfasında karşımıza “adetmek” yazım şekliyle çıkmaktadır. Türk Dil Kurumuna göre bu yazım stili yanlış kabul edilmektedir. Kelimenin içerisinde yer alan “d” harfinin bir kere değil, iki kere yazılması gerekmektedir.

Bu bağlamda addetmek TDK’ye göre her zaman “addetmek” şeklinde yazılması gereken bir sözcüktür. Ayrıca bu sözcüğün yanlış yazımı, söyleniş şeklini de etkilediği için doğrusunu öğrenmek önemlidir. Buna göre addetmek doğru yazımı şöyledir:

Addetmek (doğru kullanım)

Adetmek (yanlış kullanım)





