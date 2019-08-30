SPOR

Adebayor'dan maça davet

GALATASARAY HABERLERİ  | 30.08.2019 12:59 | Son Güncelleme

İstikbal Mobilya Kayserispor'un forveti Adebayor, sarı kırmızılı taraftarları maça davet etti.

Adebayor'dan maça davet

Spor Toto Süper Lig'in 3.haftasında sahasında Galatasaray'ı konuk edecek olan İstikbal Mobilya Kayserispor, maç saatini beklemeye çekildi. Sarı Kırmızılı futbolcular, renktaşını mağlup etmeyi planlarken taraftarından da tam destek görmek istiyor.

İstikbal Mobilya Kayserispor'un forveti Emmanuel Adebayor, sosyal paylaşım sitelerinde bir video paylaştı. Togolu yıldız, "Maça gelin. Gadasını aldıklarım" diyerek Kayserispor taraftarını maça çağırdı.

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İstikbal Mobilya Kayserispor adebayor Spor Toto Süper Lig Galatasaray

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