Adebayor'dan maça davet

Spor Toto Süper Lig'in 3.haftasında sahasında Galatasaray'ı konuk edecek olan İstikbal Mobilya Kayserispor, maç saatini beklemeye çekildi. Sarı Kırmızılı futbolcular, renktaşını mağlup etmeyi planlarken taraftarından da tam destek görmek istiyor.
İstikbal Mobilya Kayserispor'un forveti Emmanuel Adebayor, sosyal paylaşım sitelerinde bir video paylaştı. Togolu yıldız, "Maça gelin. Gadasını aldıklarım" diyerek Kayserispor taraftarını maça çağırdı.
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