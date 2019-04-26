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Adebayor: Eşime ölmek üzere olduğumu söyledim

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 26.04.2019 08:31 | Son Güncelleme

Medipol Başakşehir'in yıldızı Emmanuel Adebayor, Daily Mail'e bir röportaj verdi.

Adebayor: Eşime ölmek üzere olduğumu söyledim

Türkiye günleri hakkında konuşan Adebayor, "Kadromuzda Robinho, Arda Turan ve Gael Clichy gibi isimler var. Türkiye'de eğleniyorum, hayat güzel gidiyor. Ligde ilk kez şampiyon olma fırsatına sahibiz. En iyi takım biziz ve gerçekten şampiyon olmayı çok istiyorum." dedi.

"WENGER KADROYA ALMAYACAKTI"

Arsenal döneminden de bahseden Adebayor, "Wenger beni aradığımda 21 yaşındaydım. Bir arkadaşım telefonu uzatarak Wenger'in telefonda olduğunu söyledi. "Yarın Londra'dayım" dedim. "Bir şartın var mı?" diye sordu. İsteğim Nwankwo Kanu'nun 25 numaralı formasıydı. Son dönemde ise bana gitmem gerektiğini, eğer kalırsam bir daha kadroya almayacağını söyledi. Sonrasında kararı verdim" diye konuştu.

"EŞİME ÖLMEK ÜZEREYİM" DEDİM

2010 yılında teröristlerin Togo milli takımına saldırdığı olayla ilgili soruya cevap veren Adebayor, "Kaptandım ve takıma ailelerini aramasını söyledim. Eşime ölmek üzere olduğumu söyledim, hamileydi. Erkek olursa ismi Emmanuel Jr olsun dedim. Kız ise, "Prenses Emannuela olmalı" demişti. İnanılmazdı" ifadelerini kullandı.

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