Adele, Rihanna'yı anlattı: Nefes kesici bir güzelliği var

İngiliz şarkıcı Adele, Time dergisine yazdığı yazıda, meslektaşı Rihanna'ya övgüler yağdırdı.

"O kendi kurallarını koyar"

1 / 9 Barbadoslu şarkıcı Rihanna'yı anlatan Adele, şunları söyledi: "Aslında Rihanna'yla ilk tanıştığım zamanı hatırlamıyorum. Büyük ihtimalle dilim tutulmuştu ve şoktaydım"

2 / 9 "Benden sadece bir yaş büyük ama sanki yıllardır piyasadaymış gibi. 2005'te bombası Pon de Replay ile çıktığında sahnede patlamıştı. Çok genç ve nefes kesici bir güzelliği vardı.

3 / 9 Ancak Umbrella şarkısı onu herkesin hayatına soktu. Bu his sonunda bir noktaya geldi ve bir daha da düşüşe geçmedi gibi.

4 / 9 O kendi kurallarını koyar ve bizimkileri eğip büker. O sanki biri flaşlı fotoğraf çekiyormuşcasına parlar ve birkaç dakikalığına serseme dönersin.

5 / 9 Korkusuzdur ve sonsuza kadar en doğru tavırları sergileyecektir."

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