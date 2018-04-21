Adele, Rihanna'yı anlattı: Nefes kesici bir güzelliği var

İngiliz şarkıcı Adele, Time dergisine yazdığı yazıda, meslektaşı Rihanna'ya övgüler yağdırdı.
"O kendi kurallarını koyar"
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Barbadoslu şarkıcı Rihanna'yı anlatan Adele, şunları söyledi: "Aslında Rihanna'yla ilk tanıştığım zamanı hatırlamıyorum. Büyük ihtimalle dilim tutulmuştu ve şoktaydım"
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"Benden sadece bir yaş büyük ama sanki yıllardır piyasadaymış gibi. 2005'te bombası Pon de Replay ile çıktığında sahnede patlamıştı. Çok genç ve nefes kesici bir güzelliği vardı.
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Ancak Umbrella şarkısı onu herkesin hayatına soktu. Bu his sonunda bir noktaya geldi ve bir daha da düşüşe geçmedi gibi.
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O kendi kurallarını koyar ve bizimkileri eğip büker. O sanki biri flaşlı fotoğraf çekiyormuşcasına parlar ve birkaç dakikalığına serseme dönersin.
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Korkusuzdur ve sonsuza kadar en doğru tavırları sergileyecektir."
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