SPOR

Adem Büyük, Galatasaray'la sözleşme imzalamak için İstanbul'a geliyor!

GALATASARAY HABERLERİ  | 27.06.2019 18:56 | Son Güncelleme

Galatasaray, Yeni Malatyaspor'dan ayrılan Adem Büyük ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak. Adem Büyük 28 Haziran Cuma günü İstanbul'a gelerek sarı kırmızılı takımla sözleşme imzalayacak.

Adem Büyük, Galatasaray'la sözleşme imzalamak için İstanbul'a geliyor!

Önümüzdeki sezon kadrosunu genişletmek için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Yusuf Erdoğan'dan sonra Adem Büyük transferinde de anlaşma sağladı.

TRT Spor'un haberine göre; Şener Özbayraklı, Ryan Babel ve Yusuf Erdoğan'dan sonra Adem Büyük'ü de renklerine bağlayan sarı kırmızılılar, tecrübeli futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalayacak.

FATİH TERİM DE ONAY VERDİ

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in de onay verdiği Adem Büyük ile yapılan görüşmelerin ardından tecrübeli futbolcuyla 2 yıllık anlaşmaya vardı.

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Galatasaray adem büyük

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
muğdat transferi gibi olacak işe yarayacağini zannetmiyorum
ne transfer ya boş beleş adam takıma kazık
Cok guzel ise yaramazlari toplayin bakalim
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