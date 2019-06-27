Adem Büyük, Galatasaray'la sözleşme imzalamak için İstanbul'a geliyor!

Önümüzdeki sezon kadrosunu genişletmek için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Yusuf Erdoğan'dan sonra Adem Büyük transferinde de anlaşma sağladı.
TRT Spor'un haberine göre; Şener Özbayraklı, Ryan Babel ve Yusuf Erdoğan'dan sonra Adem Büyük'ü de renklerine bağlayan sarı kırmızılılar, tecrübeli futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalayacak.
FATİH TERİM DE ONAY VERDİ
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in de onay verdiği Adem Büyük ile yapılan görüşmelerin ardından tecrübeli futbolcuyla 2 yıllık anlaşmaya vardı.
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