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Adem Büyük'ün eşinden çakarlı araba açıklaması

22.05.2021 14:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni Malatyaspor forması giyen Galatasaraylı eski futbolcu Adem Büyük'ün eşi Merve Büyük, dün sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Adem Büyük'ün eşinden çakarlı araba açıklaması

Yeni Malatyaspor formasıyla eski takımı Galatasaray'a gol atarak belki de sarı-kırmızılı takımı şampiyonluktan eden Adem Büyük'ün eşli Merve Büyük, o maç akşamı Adem'e ve kendisine gelen hakaret dolu yorumlara tepkiler göstermişti.

Adem Büyük'ün ve kendisinin Galatasaray'ın kaçırdığı şampiyonluktan dolayı üzgün olduğunun altını çizen Merve Büyük, eşinin profesyonel bir futbolcu olarak oynadığı takıma hizmet ettiğini söylemişti.

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Merve Büyük ayrıca, "Ama benim eşim, Malatyaspor'un futbolcusu ve oranın ekmeğini yiyor. Ne olursa olsun bu onun işi. Maça satamaz. Benim eşimi tanıyorsunuz, bilirsiniz. Ne yapacaktı? Maçı mı satacaktı?" demişti.

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BU KEZ ÇAKARLI ARAÇTAN VİDEO PAYLAŞINDA GÜNDEM OLDU

Merve Büyük, dün sosyal medya hesabından oğlunun da içinde bulunduğu çakarlı bir araçta İstanbul trafiğinde emniyet şeridinden ilerledikleri videolar paylaştı.

Bu videoların sosyal medyada hızla yayılması ve 'Adem Büyük'ün eşi, çakarlı arabasıyla emniyet şeridi kullanıyor' şeklinde yorumlar alan videolar üzerine Merve Büyük bir açıklama yaptı.

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MERVE BÜYÜK'ÜN AÇIKLAMALARI ŞU ŞEKİLDE:

"5 yaşındaki evladımın sorduğu masumane bir sorunun olmadık noktalara çekiliyor olması cidden çok üzücü.. Büyüyünce polis olmak isteyen masum bir erkek çocuğunun bu diyalogları neden sizi bu kadar rahatsız etti? Gerçekten anlamak mümkün değil."

"SİYASETÇİ AİLE DOSTUMUZUN ARACIDIR"

Hiçbir zaman çakarlı bir aracımız olmamıştır, videonun çekildiği araç siyasetçi bir aile dostumuzun aracıdır. Olaya konu olan aracı video çekimi esnasında benim kullanmadığım da gayet açık bir şekilde bellidir.

MERVE BÜYÜK, GALATASARAY'IN KAÇAN ŞAMPİYONLUĞU SONRASI KENDİSİNE VE ADEM'E GELEN HAKARET MESAJLARI İÇİN ŞUNLARI YAZMIŞTI:

"Maç bittiğinden beri bana ve eşime çok ağır hakaretler ediyorsunuz. Şampiyonluk sizin yüzünüzden gitti, bunu sizden beklemezdik falan diyorsunuz. Benim Galatasaray taraftarı olduğumu çoğunluk bilir."

"Siz ne kadar üzülüyorsanız, inanın ben de o kadar çok üzülüyorum. İnanın eşim de o kadar üzülüyor. Ama benim eşim, Malatyaspor'un futbolcusu ve oranın ekmeğini yiyor. Ne olursa olsun bu onun işi. Maça satamaz. Benim eşimi tanıyorsunuz, bilirsiniz. Ne yapacaktı? Maçı mı satacaktı?"

"Ben her zaman size söylüyorum, şereften bahsediyorum... Şeref ne kadar önemli bir şeydir...Bizim için önemli. Bana bu hakaretleri edenler için ne derece önemi var bilmiyorum. Ama şeref bizim için çok önemli."

"O etmiş olduğunuz hakaretleri benim eşim hak etmiyor. Galatasaray'da oynarken de ne kadar istediğini, çabaladığını biliyorsunuz. Galatasaray için elinden geleni yaptığını hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Eşim Malatyaspor'un ekmeğini yiyor ve orası için savaşmak zorunda. Bunu yapmalıydı, ona bu yakışırdı. Bana ve eşime diyorsunuz ki, Galatasaraylı olan fotoğraflarınızı silin. Bunu benim eşim hak etmiyor ya."

"Her futbolcu gibi benim eşim de ekmeğini nereden kazanıyorsa orası için savaşmak zorunda. Sonuçta bu onun işi. Gönül vermek, sevmek çok güzel bir şey evet. Eşim Galatasaray'dayken çok hırslıydı. Karakterini, yapısını, mücadelesini biliyorsunuz. Maç satmayacağını biliyorsunuz."

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