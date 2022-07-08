Adet eş anlamlısı nedir? Adetin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Söz konusu ifadeyi güçlendirmek için sayısal verileri destekleyen sözcük ya da sözcük grupları birlikte kullanılır. Bu kelime ya da kelime grupları anlatımı pekiştirme görevi üstlendiği için oldukça önemlidir. Bu kelimelerden biri de adet sözcüğüdür. Günlük hayatta sıklıkla kullanılan adet sözcüğü yerine eş anlamlı diğer kelimeleri kullanmak da anlatımı destekleyebilir. Bu durumun en önemli sebebi, adet kelimesini aynı cümle içinde birden fazla kullanmanın tümcenin akıcılığını bozabilmesidir. Cümlenin akıcılığını ve anlatımı güzel hale getirmek için eş anlamlı kelimeler kullanmak çok daha faydalıdır.

Adet kelimesi, miktar ve sayı belirtmek için kullanılan isim yapılı bir sözcüktür. Cümle içinde veya art arda kurulan cümleler içinde eş anlamlı halleriyle birlikte tercih etmek çok daha iyi olacaktır.

Adet Eş Anlamlısı Nedir?

Yapı bakımından isim olan adet sözcüğü, Arapça bir kelime olarak Türkçede yer alır. En çok kullanılan miktar belirtme ifadelerinden biridir. Bir cümle içinde en çok tercih edilen olması kimi zaman akıcılığın bozulmasına sebep olmaktadır. Anlatımın akıcılığını bozan bu durumu düzeltmek için eş anlamlı kelimeleri kullanmak ifadeyi daha hoş hale getirecektir. Adet kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük; tane ve sayı kelimeleridir. Adet kelimesinin eş anlamı olan sayı ve tane kelimeleri, cümlede adetin yerine kullanılırsa anlatım bozukluğuna sebep olmaz.

Adetin Eş Anlamlıları ile Örnek Cümle Kullanımları

Adet eş anlamlısı olan tane ve sayı sözcükleri cümle içinde kullanılarak daha iyi anlaşılabilir. Adetin eş anlamlıları ile örnek cümleler şu şekillerde sıralanabilir:

Pazardan kaç tane kavun alması gerektiğini bilmiyordu.

Otobüsteki toplam yolcuların sayısı ırmağın kenarında bulunan köyde yaşayan insanların sayısından fazlaydı.

Kuvvetli yağan yağmurdan sonra oto yıkamacıya kaç tane arabanın geldiğini anlayamamışlardı.



