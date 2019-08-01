Adeta doğal antidepresan! Sarı kantaronun 4 mucizesi

Hemen hemen her yerde yetişen şifacı otla beraber 3 iyileştirici tarif hazırladık, buyursunlar...
YARA VE YANIKLAR İÇİN
İki yemek kaşığı hindistan cevizi yağı
Bir yemek kaşığı zeytinyağı
Bİr yemek kaşığı kantaron yağı
150 gr balmumu
20'şer damla lavanta ve vanilya yağı
Tencerenin içine su doldurun ve içine cam bir kap koyun. Benmari usulü yağları eriteceğiz. Hindistan cevizi yağını, zeytinyağını, sarı kantaronu ve balmumunu kaba koyup hepsini karıştırın.
Son olarak lavanta ve vanilya yağını da ekledikten sonra kabı tencereden alın. Hazırlanan karışımı kapaklı bir kaba boşaltın. Krem gibi katılaştıktan sonra küçük sıyrıklara ve yanık izlerin tedavisinde kullanabilirsiniz.
UYKU VE DEPRESYON PROBLEMLERİ İÇİN ÇAY
Bir tutam sarı kantaron otu kurusu
Bir bardak su
Bitki çayı gibi sarı kantaron otunu demleyin ve 10 dakika dinlendirin. Yatmadan yarım saat önce ılık bir şekilde için. Düzenli tüketildiğinde uyku sorununa ilaç olacak ve depresyon belirtilerini en aza indirecek.
CİLT LEKELERİ İÇİN SERUM
200 ml kantaron yağı
Bir çay kaşığı kuşburnu yağı
20 damla lavanta esansı
10 damla avokado yağı
Tüm malzemeleri kapaklı bir şişede birleştirin ve karışmalarını sağlayın. Lekeli bölgelere karışımı uygulayın. Ancak kantaron yağını sürdüğünüzde direkt olarak güneş almamalısınız.
KAS VE EKLEM AĞRILARI İÇİN KREM
4 yemek kaşığı kantaron yağı
2 yemek kaşığı kırmızı toz biber
1 yemek kaşığı zencefil tozu
2 yemek kaşığı shea yağı
2 yemek kaşığı balmumu
Yine benmari yöntemini uygulayacağız. Tencereye su doldurun ve ısıya dayanıklı bir kabı tencerenin ortasına koyun. Su ısındığında shea yağını, kantaron yağını, toz biberi, zencefili ve balmumunu kaba ilave edin. Tahta kaşık yardımıyla karıştırın ve balmumunun eriyerek malzemelerin birbirine karışmasını bekleyin.
Bütün malzemeler eriyip karışınca ocaktan alın ve ağzı kapalı bir kaba koyun. Malzeme donunca krem gibi ağrılı bölgelere uygulayabilirsiniz.
Eğer kullanılan malzemelere karşı alerjiniz varsa kesinlikle bu tarifleri uygulamaya kalkmayın. Hazırlanan ürünleri öncelikle vücudunuzun küçük bir yerinde deneyin.
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