YEMEK

Adeta doğal antidepresan! Sarı kantaronun 4 mucizesi

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
TARİFLER HABERLERİ  | 01.08.2019 12:02 | Son Güncelleme

Doğal şifa kaynağı olan sarı kantaron, depresyondan tutun da yara ve yanıklara kadar tedavi edici özelliklere sahip.

Adeta doğal antidepresan! Sarı kantaronun 4 mucizesi

Hemen hemen her yerde yetişen şifacı otla beraber 3 iyileştirici tarif hazırladık, buyursunlar...

YARA VE YANIKLAR İÇİN
kantaron
İki yemek kaşığı hindistan cevizi yağı
Bir yemek kaşığı zeytinyağı
Bİr yemek kaşığı kantaron yağı
150 gr balmumu
20'şer damla lavanta ve vanilya yağı

Tencerenin içine su doldurun ve içine cam bir kap koyun. Benmari usulü yağları eriteceğiz. Hindistan cevizi yağını, zeytinyağını, sarı kantaronu ve balmumunu kaba koyup hepsini karıştırın.

Son olarak lavanta ve vanilya yağını da ekledikten sonra kabı tencereden alın. Hazırlanan karışımı kapaklı bir kaba boşaltın. Krem gibi katılaştıktan sonra küçük sıyrıklara ve yanık izlerin tedavisinde kullanabilirsiniz.

UYKU VE DEPRESYON PROBLEMLERİ İÇİN ÇAY
kantaron (2)
Bir tutam sarı kantaron otu kurusu
Bir bardak su

Bitki çayı gibi sarı kantaron otunu demleyin ve 10 dakika dinlendirin. Yatmadan yarım saat önce ılık bir şekilde için. Düzenli tüketildiğinde uyku sorununa ilaç olacak ve depresyon belirtilerini en aza indirecek.

CİLT LEKELERİ İÇİN SERUM
leke
200 ml kantaron yağı
Bir çay kaşığı kuşburnu yağı
20 damla lavanta esansı
10 damla avokado yağı

Tüm malzemeleri kapaklı bir şişede birleştirin ve karışmalarını sağlayın. Lekeli bölgelere karışımı uygulayın. Ancak kantaron yağını sürdüğünüzde direkt olarak güneş almamalısınız.

KAS VE EKLEM AĞRILARI İÇİN KREM
eklem
4 yemek kaşığı kantaron yağı
2 yemek kaşığı kırmızı toz biber
1 yemek kaşığı zencefil tozu
2 yemek kaşığı shea yağı
2 yemek kaşığı balmumu

Yine benmari yöntemini uygulayacağız. Tencereye su doldurun ve ısıya dayanıklı bir kabı tencerenin ortasına koyun. Su ısındığında shea yağını, kantaron yağını, toz biberi, zencefili ve balmumunu kaba ilave edin. Tahta kaşık yardımıyla karıştırın ve balmumunun eriyerek malzemelerin birbirine karışmasını bekleyin.

Bütün malzemeler eriyip karışınca ocaktan alın ve ağzı kapalı bir kaba koyun. Malzeme donunca krem gibi ağrılı bölgelere uygulayabilirsiniz.

Eğer kullanılan malzemelere karşı alerjiniz varsa kesinlikle bu tarifleri uygulamaya kalkmayın. Hazırlanan ürünleri öncelikle vücudunuzun küçük bir yerinde deneyin.

PARTNERİşte Vikipedi hakkında az bilinen 15 ilginç gerçek!İşte Vikipedi hakkında az bilinen 15 ilginç gerçek!
Ana yemeklerin en güzel yancısı 5 enfes pilav tarifiAna yemeklerin en güzel yancısı 5 enfes pilav tarifi
Ferah ferah: Ev yapımı dondurmaFerah ferah: Ev yapımı dondurma
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sarı kantaron kantaronun faydaları cilt lekelerine ne iyi gelir

En Çok Okunan Haberler

Ayrılığı bu sözlerle duyurdu

Ayrılığı bu sözlerle duyurdu

Hülya Avşar’dan bikinili hodri meydan

Hülya Avşar’dan bikinili hodri meydan

Nikotini vücuttan atmaya yarayan besinler

Nikotini vücuttan atmaya yarayan besinler

Kurban etleri poşetlerle buzdolabına konulmamalı

Kurban etleri poşetlerle buzdolabına konulmamalı

Her gün ağzınıza 2 tane atın! İncecik olacaksınız

Her gün ağzınıza 2 tane atın! İncecik olacaksınız

Türkiye Çay Demleme şampiyonu püf noktasını paylaştı

Türkiye Çay Demleme şampiyonu püf noktasını paylaştı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yeşil Fasulyeli Domates Sos Tarifi

Yeşil Fasulyeli Domates Sos Tarifi

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Safiye Soyman'ın Kısırı

Safiye Soyman'ın Kısırı

Ev Yapımı 4 Sağlıklı Dondurma

Ev Yapımı 4 Sağlıklı Dondurma

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ana yemeklerin en güzel yancısı 5 enfes pilav tarifi

Ana yemeklerin en güzel yancısı 5 enfes pilav tarifi

Ferah ferah: Ev yapımı dondurma

Ferah ferah: Ev yapımı dondurma

Kış hazırlıklarına başlıyoruz: Şimdiden yapıp dolaba atacağız 4 kışlık tarif

Şimdiden yapıp dolaba atın! Kışlık tariflerin püf noktaları

Makarna aşkına! Akşam yemeğini ziyafete dönüştürecek 6 makarna tarifi

Makarna aşkına! Akşam yemeğini ziyafete dönüştürecek 6 makarna tarifi

Hem lezzetli hem de sağlıklı 4 cips tarifi

Dilediğiniz kadar yiyin! Bu cips kilo aldırmıyor

Hazırlıklara başlıyoruz: Kış için biber nasıl saklanır?

Hazırlıklara başlıyoruz: Kış için biber nasıl saklanır?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.