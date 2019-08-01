Adeta doğal antidepresan! Sarı kantaronun 4 mucizesi

Hemen hemen her yerde yetişen şifacı otla beraber 3 iyileştirici tarif hazırladık, buyursunlar...

YARA VE YANIKLAR İÇİN



İki yemek kaşığı hindistan cevizi yağı

Bir yemek kaşığı zeytinyağı

Bİr yemek kaşığı kantaron yağı

150 gr balmumu

20'şer damla lavanta ve vanilya yağı

Tencerenin içine su doldurun ve içine cam bir kap koyun. Benmari usulü yağları eriteceğiz. Hindistan cevizi yağını, zeytinyağını, sarı kantaronu ve balmumunu kaba koyup hepsini karıştırın.

Son olarak lavanta ve vanilya yağını da ekledikten sonra kabı tencereden alın. Hazırlanan karışımı kapaklı bir kaba boşaltın. Krem gibi katılaştıktan sonra küçük sıyrıklara ve yanık izlerin tedavisinde kullanabilirsiniz.

UYKU VE DEPRESYON PROBLEMLERİ İÇİN ÇAY



Bir tutam sarı kantaron otu kurusu

Bir bardak su

Bitki çayı gibi sarı kantaron otunu demleyin ve 10 dakika dinlendirin. Yatmadan yarım saat önce ılık bir şekilde için. Düzenli tüketildiğinde uyku sorununa ilaç olacak ve depresyon belirtilerini en aza indirecek.

CİLT LEKELERİ İÇİN SERUM



200 ml kantaron yağı

Bir çay kaşığı kuşburnu yağı

20 damla lavanta esansı

10 damla avokado yağı