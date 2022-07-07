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Adeta rezil oldu! Bu da mı olacaktı Ronaldo?

07.07.2022 07:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih'in CEO'su Oliver Kahn, Manchester United'dan ayrılması gündemde olan Cristiano Ronaldo ile ilgilendikleri yönündeki iddialara cevap verdi. Ronaldo transferinin felsefelerine uymayacağını belirten Alman futbolunun efsane ismi, "Cristiano Ronaldo'yu tüm zamanların en iyi oyuncularından biri olarak takdir etsem de, bu transfer bizim felsefemize uymaz." dedi. Kariyerinde ilk kez reddedilen Ronaldo için sosyal medyada ''Rezil oldu'' yorumları yapıldı.

Adeta rezil oldu! Bu da mı olacaktı Ronaldo?
Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo

POR Portekiz
Yaş: 37 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Manchester United
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Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih'in CEO'su Oliver Kahn, Manchester United'dan ayrılması gündemde olan Cristiano Ronaldo ile ilgilendikleri yönündeki iddialara cevap verdi.

Kicker'da yer alan habere göre Portekizli yıldızın transfer felsefelerine uymayacağını belirten Oliver Kahn, "Cristiano Ronaldo'yu tüm zamanların en iyi oyuncularından biri olarak takdir etsem de, bu transfer bizim felsefemize uymaz." sözlerini dile getirdi.

GELECEĞİ BELİRSİZ

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Manchester United ile geçirdiği hayal kırıklıkları ile dolu sezonun ardından şampiyonluklar için mücadele edeceği bir takıma gitmek istediği iddia edilen Ronaldo, ailevi nedenleri ileri sürerek takımının sezon öncesi antrenmanlarına katılmıyordu.

Portekizli yıldızın ismi birçok Avrupa devi ile anılırken, Bayern Münih'in de Ronaldo ile ilgilendiği iddiaları gündemdeydi.


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Anahtar Kelimeler:
Cristiano Ronaldo bayern munich
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