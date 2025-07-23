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Adeta tercih sihirbazı! TÜİK o listeyi açıkladı: Üniversite tercihi yapacaklar dikkat! İşte istihdam oranı da maaşı da zirve meslekler...

ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı. Adaylar sınav sonuçlarına göre hangi bölümü ve üniversiteyi tercih edeceklerini düşünürken, TÜİK tarafından yayınlanan liste büyük ilgi gördü. TÜİK’in 2024 yükseköğretim istihdam verilerine göre en hızlı işe giren ve en yüksek maaşla çalışan bölümler belli oldu. Tıp, pilotaj ve polislik zirvede yer aldı.

Adeta tercih sihirbazı! TÜİK o listeyi açıkladı: Üniversite tercihi yapacaklar dikkat! İşte istihdam oranı da maaşı da zirve meslekler...
Çiğdem Sevinç

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı yükseköğretim istihdam göstergelerini paylaştı. Raporda; istihdam oranları, mezun maaşları ve işe başlama sürelerine dair dikkat çekici veriler yer aldı.

2023 yılında yüzde 75,6 olan lisans mezunlarının kayıtlı istihdam oranı 2024’te yüzde 75’e gerilerken, ön lisans mezunlarının oranı ise yüzde 67,7’den yüzde 66,4’e düştü.

Adeta tercih sihirbazı! TÜİK o listeyi açıkladı: Üniversite tercihi yapacaklar dikkat! İşte istihdam oranı da maaşı da zirve meslekler... 1

LİSANS DÜZEYİNDE EN YÜKSEK İSTİHDAM SAĞLAYAN BÖLÜMLER

Lisans programları arasında en yüksek kayıtlı istihdam oranına sahip ilk beş bölüm şunlar oldu:

Tıp: %96,4

Özel Eğitim Öğretmenliği: %95,1

Elektrik Öğretmenliği: %92,4

Dil ve Konuşma Terapisi: %91,9

Elektronik Öğretmenliği: %91,9

Adeta tercih sihirbazı! TÜİK o listeyi açıkladı: Üniversite tercihi yapacaklar dikkat! İşte istihdam oranı da maaşı da zirve meslekler... 2

EĞİTİM ALANINA GÖRE EN YÜKSEK İSTİHDAM ORANI OLAN ALANLAR

Sağlık ve Refah: %86,7

Mühendislik, İmalat ve İnşaat: %82,9

Bilişim ve İletişim Teknolojileri: %78,7

Eğitim: %77,6

Tarım, Ormancılık, Balıkçılık ve Veterinerlik: %74,6

ÖN LİSANS MEZUNLARINDA EN YÜKSEK İSTİHDAM ORANINA SAHİP BÖLÜMLER

Polis Meslek Eğitimi: %92,3

Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı: %88,2

Endüstriyel Kalıpçılık: %87,4

Metalurji: %85,2

Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi: %84,5

Adeta tercih sihirbazı! TÜİK o listeyi açıkladı: Üniversite tercihi yapacaklar dikkat! İşte istihdam oranı da maaşı da zirve meslekler... 3

İŞE EN HIZLI GİRİLEN LİSANS BÖLÜMLERİ

Dil ve Konuşma Terapisi: 2,2 ay

Tıp: 4,1 ay

Özel Eğitim Öğretmenliği: 4,3 ay

Eczacılık: 5,1 ay

Ebelik: 7,6 ay

Adeta tercih sihirbazı! TÜİK o listeyi açıkladı: Üniversite tercihi yapacaklar dikkat! İşte istihdam oranı da maaşı da zirve meslekler... 4

ÖN LİSANS DÜZEYİNDE İŞE EN HIZLI BAŞLANAN BÖLÜMLER

Polis Meslek Eğitimi: 2,9 ay

Optisyenlik: 9,4 ay

Aşçılık: 10,9 ay

Eczane Hizmetleri: 11,8 ay

Kabin Hizmetleri: 11,8 ay

Adeta tercih sihirbazı! TÜİK o listeyi açıkladı: Üniversite tercihi yapacaklar dikkat! İşte istihdam oranı da maaşı da zirve meslekler... 5

EN YÜKSEK MAAŞLI LİSANS VE ÖN LİSANS BÖLÜMLERİ

Lisans düzeyinde en yüksek ortalama gelire sahip bölümler:

Pilotaj

Matematik Mühendisliği

Uzay Mühendisliği

Tıp

Uçak Mühendisliği

Ön lisans düzeyinde ise:

Polis Meslek Eğitimi

Uçak Teknolojisi

Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi

Marka İletişimi

Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı

Adeta tercih sihirbazı! TÜİK o listeyi açıkladı: Üniversite tercihi yapacaklar dikkat! İşte istihdam oranı da maaşı da zirve meslekler... 6

EN DÜŞÜK MAAŞ ORTALAMASINA SAHİP BÖLÜMLER

Resim

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

Heykel

Tiyatro

Oyunculuk

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istihdam üniversite maaş meslek tercih tüik
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