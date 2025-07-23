Adeta tercih sihirbazı! TÜİK o listeyi açıkladı: Üniversite tercihi yapacaklar dikkat! İşte istihdam oranı da maaşı da zirve meslekler...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı yükseköğretim istihdam göstergelerini paylaştı. Raporda; istihdam oranları, mezun maaşları ve işe başlama sürelerine dair dikkat çekici veriler yer aldı.
2023 yılında yüzde 75,6 olan lisans mezunlarının kayıtlı istihdam oranı 2024’te yüzde 75’e gerilerken, ön lisans mezunlarının oranı ise yüzde 67,7’den yüzde 66,4’e düştü.
Lisans programları arasında en yüksek kayıtlı istihdam oranına sahip ilk beş bölüm şunlar oldu:
Tıp: %96,4
Özel Eğitim Öğretmenliği: %95,1
Elektrik Öğretmenliği: %92,4
Dil ve Konuşma Terapisi: %91,9
Elektronik Öğretmenliği: %91,9
Sağlık ve Refah: %86,7
Mühendislik, İmalat ve İnşaat: %82,9
Bilişim ve İletişim Teknolojileri: %78,7
Eğitim: %77,6
Tarım, Ormancılık, Balıkçılık ve Veterinerlik: %74,6
Polis Meslek Eğitimi: %92,3
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı: %88,2
Endüstriyel Kalıpçılık: %87,4
Metalurji: %85,2
Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi: %84,5
Dil ve Konuşma Terapisi: 2,2 ay
Tıp: 4,1 ay
Özel Eğitim Öğretmenliği: 4,3 ay
Eczacılık: 5,1 ay
Ebelik: 7,6 ay
Polis Meslek Eğitimi: 2,9 ay
Optisyenlik: 9,4 ay
Aşçılık: 10,9 ay
Eczane Hizmetleri: 11,8 ay
Kabin Hizmetleri: 11,8 ay
Lisans düzeyinde en yüksek ortalama gelire sahip bölümler:
Pilotaj
Matematik Mühendisliği
Uzay Mühendisliği
Tıp
Uçak Mühendisliği
Ön lisans düzeyinde ise:
Polis Meslek Eğitimi
Uçak Teknolojisi
Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi
Marka İletişimi
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı
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