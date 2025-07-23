Adeta tercih sihirbazı! TÜİK o listeyi açıkladı: Üniversite tercihi yapacaklar dikkat! İşte istihdam oranı da maaşı da zirve meslekler...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı yükseköğretim istihdam göstergelerini paylaştı. Raporda; istihdam oranları, mezun maaşları ve işe başlama sürelerine dair dikkat çekici veriler yer aldı.

2023 yılında yüzde 75,6 olan lisans mezunlarının kayıtlı istihdam oranı 2024’te yüzde 75’e gerilerken, ön lisans mezunlarının oranı ise yüzde 67,7’den yüzde 66,4’e düştü.

LİSANS DÜZEYİNDE EN YÜKSEK İSTİHDAM SAĞLAYAN BÖLÜMLER

Lisans programları arasında en yüksek kayıtlı istihdam oranına sahip ilk beş bölüm şunlar oldu:

Tıp: %96,4

Özel Eğitim Öğretmenliği: %95,1

Elektrik Öğretmenliği: %92,4

Dil ve Konuşma Terapisi: %91,9

Elektronik Öğretmenliği: %91,9

EĞİTİM ALANINA GÖRE EN YÜKSEK İSTİHDAM ORANI OLAN ALANLAR

Sağlık ve Refah: %86,7

Mühendislik, İmalat ve İnşaat: %82,9

Bilişim ve İletişim Teknolojileri: %78,7

Eğitim: %77,6

Tarım, Ormancılık, Balıkçılık ve Veterinerlik: %74,6

ÖN LİSANS MEZUNLARINDA EN YÜKSEK İSTİHDAM ORANINA SAHİP BÖLÜMLER

Polis Meslek Eğitimi: %92,3

Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı: %88,2

Endüstriyel Kalıpçılık: %87,4

Metalurji: %85,2

Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi: %84,5

İŞE EN HIZLI GİRİLEN LİSANS BÖLÜMLERİ

Dil ve Konuşma Terapisi: 2,2 ay

Tıp: 4,1 ay

Özel Eğitim Öğretmenliği: 4,3 ay

Eczacılık: 5,1 ay

Ebelik: 7,6 ay

ÖN LİSANS DÜZEYİNDE İŞE EN HIZLI BAŞLANAN BÖLÜMLER

Polis Meslek Eğitimi: 2,9 ay

Optisyenlik: 9,4 ay

Aşçılık: 10,9 ay

Eczane Hizmetleri: 11,8 ay

Kabin Hizmetleri: 11,8 ay

EN YÜKSEK MAAŞLI LİSANS VE ÖN LİSANS BÖLÜMLERİ

Lisans düzeyinde en yüksek ortalama gelire sahip bölümler:

Pilotaj

Matematik Mühendisliği

Uzay Mühendisliği

Tıp

Uçak Mühendisliği

Ön lisans düzeyinde ise:

Polis Meslek Eğitimi

Uçak Teknolojisi

Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi

Marka İletişimi

Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı

EN DÜŞÜK MAAŞ ORTALAMASINA SAHİP BÖLÜMLER

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