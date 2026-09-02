Adı bile saklı ancak şimdi gün yüzüne çıkıyor!

Başkan Faruk Özlü, Düzce’nin doğal güzelliklerini turizme kazandırmak amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında Saklıgöl’de incelemelerde bulundu. Yaklaşık 45 hektar büyüklüğündeki alanda bulunan gölün çevresinde yapılan inceleme ziyaretinde Başkan Özlü’ye, Düzce İl Genel Meclisi Başkanı Fazlı Koç, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Mevlüt Şanlı Şimşek ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri eşlik etti.

İnceleme gezisinde, Korugöl’e çok yakın konumdaki bölgenin turizme kazandırılması için yapılabilecek çalışmalar değerlendirildi. Bölgeye öncelikle su, elektrik ve yol gibi altyapı yatırımlarının ulaştırılması ile göl çevresinde yürüyüş ve oturma alanları oluşturulmasına yönelik çalışmalar ele alındı. Doğa ve su sporlarına yönelik aktiviteler ile karavan kamping gibi alternatif imkanlar üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.

"BURAYA ÇOK GÜZEL BİR PROJE YAPALIM"

Saklıgöl’ün turizm açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirten Başkan Özlü, bölgenin planlı ve doğayla uyumlu bir projeyle turizme kazandırılabileceğini ifade ederek, "Buraya çok güzel bir proje yapalım. Buradaki alan çok müsait. Çok harika bir şey olur. Biz mutlaka burayı turizme kazandırmalıyız. İnsanlar buraya kürek çekmeye gelmeli. Etrafında çok güzel bir yürüyüş yolu olmalı" dedi.

Saklıgöl’ün Korugöl’e olan yakınlığına da dikkat çeken Özlü, karavan kamping alanı oluşturulması yönünde talepler bulunduğunu, bu seçeneğin de değerlendirilebileceğini belirtti. Özlü, yapılacak tüm çalışmaların ilgili mevzuat ve orman alanlarına ilişkin kurallar çerçevesinde gerçekleştirileceğinin altını çizdi.

İnceleme gezisinin ardından değerlendirmelerde bulunan Başkan Özlü, "Saklıgöl’deyiz. Korugöl’den sonra Saklıgöl’ü de turizme kazandırmayı hedefliyoruz. Düzce Belediyesi, Düzce İl Özel İdaresi ve Tarım ve Orman Bakanlığı olarak beraber çalışacağız. Bizim daha önce Korugöl’de benimsediğimiz yöntem imece usulüdür. Burayı da devletin bütün kurumları bir araya gelerek imece usulü turizme kazandıracağız. Düzce’mize hayırlı olsun" dedi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır