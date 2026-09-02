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Melikgazi Belediyesi'nde işe giren robotun dansı olay oldu!

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Melikgazi Belediyesi tarafından alınan ve ismi "MEGA" olan insansı robot, belediyede işe başladı. Belediyeye gelen vatandaşları yönlendirecek olan insansı robot, görev verildiğinde zabıta olarak da denetim yapacak.

Melikgazi Belediyesi, akıllı belediyecilik çalışmaları kapsamında bir ilke imza attı. Ayaklarının üzerinde 360, diğerleri 240 adet dönebilen 27 adet motoru olan, denge sağlayıcı sistemi ile ayakta kalabilen, içerisinde mekaniğini ve yazılımını yönettiği 2 adet bilgisayarı bulunan, kendi dinleyip, kendi karar verebilen, yüz tarafında bulunan kamerasıyla anında görüntüyü alıp yorumlayabilen, haritalandırma çalışması yapıldıktan sonra ortamı öğrenip verilen işi rahatlıkla yapabilme kabiliyetleri bulunan robot, belediyede işe başlayacak.

Melikgazi Belediyesi nde işe giren robotun dansı olay oldu! 1

"MEGA" ASİSTAN

Düzenlenen basın toplantısında ismi "MEGA" konulan ve 45 dakikalık şarjla 2 saat kullanılbilen robotu tanıtan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, belediye olarak teknolojinin farklı alanlarında yatırımlar ve çalışmalar yaptıklarını kaydetti. Palancıoğlu, "Özellikle şehrimizin sanayi ve eğitim boyutunu dikkate alarak Havacılık Lisesini daha önce kurmuştuk. Şimdi teknoloji lisesi kuracağız. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Bu aşamada da belediyenin akıllı belediyeciliğe geçmesi kapsamında birçok uygulama yapmıştık. Son uygulamamız da "MEGA" adı altında insansı robot. Şimdi bu almış olduğumuz ve ismini "MEGA" koyduğumuz robotla biz birçok hizmetimizi bu robotu eğiterek yapmış olacağız. Özellikle akşam saatlerinde ve hafta sonlarında çağrı merkezimizi arayan vatandaşlarımızı yapay zeka asistanımız yönlendiriyordu. Aynı şekilde gündüz de gelen misafirlerin ihtiyaçlarını karşılayacak, vatandaşlarımız hangi birimde işini çözebilecekse oraya yönlendirebilecek, zabıta olarak denetim yapabilecek. Sadece onlar değil asıl amacımız özellikle lise ve üniversite öğrencilerinin, ortaokul öğrencilerinin robotla bir araya gelmesi, yazılımıyla birlikte bu robotu kendilerinin eğitmesi, buna talimat vermesi, karate yaptırması, diğer yapılacak işleri eğiterek yapmasını sağlaması önemli" ifadelerini kullandı.

Melikgazi Belediyesi nde işe giren robotun dansı olay oldu! 2

Palancıoğlu, "Bazı işler vardır ki, insanların riske girmemesi lazım. Riske girdiğinde canlarından olabiliyorlar. İşte bir bomba imha ekibi olarak robotları kullanabiliriz. Bir kavgayı ayırmada kullanabiliriz. Bir müddet sonra belki koku sensörleri vasıtasıyla kayıp insanların bulunması veya köpeklerin uyuşturucuyu bulması mümkünse işte bu robotlar vasıtasıyla çeşitli noktalara yerleştirecek robotlar bunu yapabilir. Bir afet anında, deprem anında bu robotları eğittiğimizde insanların nerede yaşayabileceklerini, nerede olabileceklerini tespit etmede can riski olmadan araştırabilecekler. Biz bunun altyapısını hazırlayacak şekilde bugün bu insansı robotu aldık, bir aydır eğitiyoruz. İnşallah bu bir başlangıç. Bundan sonra farklı robotlarla bu olayı daha da güncelleyeceğiz, geliştireceğiz. Özellikle teknoloji atölyelerimizde teknoloji merkezi kurarak geliştirdiğimiz gibi teknoloji lisesiyle de bu işe yatkın gençleri en iyi şekilde orada eğitip Türkiye'nin de, ilimizin de geleceğine inşallah nitelikli, liyakatlı gençleri yetiştirecek bir ortam sunacağız" diye konuştu.

Melikgazi Belediyesi nde işe giren robotun dansı olay oldu! 3

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

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Dans robot belediye
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