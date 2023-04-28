Adı Çağatay Ulusoy’la anılan Ece Sükan süper minili pozuyla büyüledi! Terzi’nin galasına damga vurdu

Netflix’te ekrana gelecek olan Terzi dizisinin galası gerçekleştirildi. Merakla beklenen dizide rol alan ve adı Çağatay Ulusoy’la adı aşk iddialarına karışan Ece Sükan süper mini elbisesi ile galanın dikkat çeken isimleri arasında yer aldı.

46 yaşındaki ünlü oyuncu ve stilist Sükan, Ulusoy ile beraber rol aldığı Terzi dizisinde Suzi karakterine hayat veriyor.

Ünlü isim 1998 yılında"Best Model of Turkey" manken yarışmasına katılmış ve üçüncü olmuştu. 1998 yılından itibaren profesyonel mankenliğe başlayan Ece Sükan, 2004 yılında dizi oyunculuğuna başladı.

Fiziği ile dikkat çeken Sükan'ın rol aldığı yapımlar arasında Haziran Gecesi, Aşk Yakar ve Gülperi de bulunuyor.



