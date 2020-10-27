Adı da tadı da bir başka: Kedi batmaz tarifi

Türk mutfağının özel lezzetlerinden olan kedi batmaz tarifi adı ve tadıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Bu enfes lezzeti bilmeyenler için tarifi ele aldık. Son derece pratik olan kedi batmaz tarifi yapım aşamaları ise şöyle;

MALZEMELER

2 su bardağı su

2 yemek kaşığı tereyağı

Bir su bardağı tulum peyniri

Bir su bardağı mısır unu

Bir su bardağı dövülmüş ceviz içi

YAPILIŞI

İlk olarak suyu tencereye alın ve kaynamaya bırakın. Su kaynadıktan sonra içine mısır unu ekleyin.

10 dakika ocakta tahta kaşıkla karıştırarak pişirin. Hamur elde edin. Ardından ocaktan alın ve 10 dakika dinlendirin.

Hamurun içine cevizi ve tulum peynirini koyup karıştırın. Hamurun yarısını servis tabağına koyun.

Kaşıkla hamura şekil verin. Kalan hamuru küçük parçalara ayırın. Tabağın üzerine parçaları serpiştirin.

Tereyağını eritin ve servis tabağının üzerinde gezdirin. Afiyet olsun.



