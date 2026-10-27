Uzmanlar öneriyor: Kan dolaşımını destekleyen 7 besin!

Beslenme uzmanı Ester Silva, kan dolaşımını desteklemek için nitrat, omega-3 yağ asitleri ve antioksidanlar açısından zengin besinlerin tüketilmesini öneriyor.

1. Pancar

Doğal nitratlar bakımından zengin olan pancar, vücutta nitrik oksit üretimine katkıda bulunuyor. Nitrik oksit, kan damarlarının gevşemesine ve genişlemesine yardımcı olarak kan akışını destekliyor.

2. Böğürtlen

Antioksidan içeren böğürtlen, kan damarlarının korunmasına yardımcı olabilecek meyveler arasında bulunuyor. Kahvaltıda yoğurda veya yulafa eklenerek tüketilebiliyor.

3. Yağlı balıklar

Somon, sardalya ve uskumru gibi balıklar, kalp ve damar sağlığını destekleyen omega-3 yağ asitleri içeriyor. Bu besinler dengeli beslenmenin bir parçası olarak kan basıncının kontrolüne de katkı sağlayabiliyor.

4. Sarımsak

Sarımsak, ezildiğinde veya doğrandığında ortaya çıkan allicin dahil çeşitli kükürt bileşikleri içeriyor. Bu bileşiklerin kan basıncı ve damar sağlığı üzerindeki olası etkileri araştırılıyor.

5. Kuruyemişler

Ceviz ve badem gibi kuruyemişler, kalp ve damar sağlığını destekleyen doymamış yağlar içeriyor. Ceviz ayrıca bitkisel kaynaklı omega-3 yağ asidi olan alfa-linolenik asit bakımından öne çıkıyor.

6. Nar

Antioksidan özellikleriyle bilinen polifenoller açısından zengin olan nar, damar sağlığını destekleyebilecek besinler arasında yer alıyor. Bazı araştırmalar nar suyunun kan basıncını düşürmeye yardımcı olabileceğini gösterse de bu konuda daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyuluyor.

7. Yeşil yapraklı sebzeler

Ispanak ve roka gibi yeşil yapraklı sebzeler doğal nitrat içeriyor. Vücutta nitrik okside dönüşen bu bileşikler, kan damarlarının gevşemesine ve kan akışının desteklenmesine yardımcı oluyor.