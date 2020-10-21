Adı da tadı da farklı: Damat boğdu kurabiyesi tarifi

Damat boğdu kurabiyesi, ağızda dağılan kıyır kıyır bir lezzet. Yapılışı da son derece basit. Lafı fazla uzatmadan damat boğdu kurabiyesi tarifinin detaylarına geçiyoruz, buyursunlar.

MALZEMELER

250 gram oda sıcaklığında tereyağı

2 su bardağı un

Bir su bardağı pudra şekeri

2 su bardağı mısır nişastası

2 adet yumurta

Bir paket kabartma tozu

Bir paket vanilya

YAPILIŞI

Derin ve geniş bir kabın içinde tüm malzemeleri karıştırın.

Ele yapışmayacak kıvamlı bir kurabiye hamuru elde edene kadar yoğurun.

Hazırladığınız hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve top şeklinde olacak şekilde avucunuzda yuvarlayın.

Tüm hamura aynı işlemi uygulayın.

Kurabiye toplarını yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine dizin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında kurabiyeleri üzerleri hafif pembeleşinceye kadar pişirin.



