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Adı da tadı da farklı: Damat boğdu kurabiyesi tarifi

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş
TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

Enfes bir lezzetle karşınızdayız. Nişastalı kurabiyeler arasında bir yıldız gibi parlayan damat boğdu, çayın yanına çok yakışıyor. Üstelik hazırlaması da son derece kolay! İşte detaylar...

Adı da tadı da farklı: Damat boğdu kurabiyesi tarifi

Damat boğdu kurabiyesi, ağızda dağılan kıyır kıyır bir lezzet. Yapılışı da son derece basit. Lafı fazla uzatmadan damat boğdu kurabiyesi tarifinin detaylarına geçiyoruz, buyursunlar.

MALZEMELER

250 gram oda sıcaklığında tereyağı
2 su bardağı un
Bir su bardağı pudra şekeri
2 su bardağı mısır nişastası
2 adet yumurta
Bir paket kabartma tozu
Bir paket vanilya

YAPILIŞI

Derin ve geniş bir kabın içinde tüm malzemeleri karıştırın.
Ele yapışmayacak kıvamlı bir kurabiye hamuru elde edene kadar yoğurun.
Hazırladığınız hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve top şeklinde olacak şekilde avucunuzda yuvarlayın.
Tüm hamura aynı işlemi uygulayın.
Kurabiye toplarını yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine dizin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında kurabiyeleri üzerleri hafif pembeleşinceye kadar pişirin.

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