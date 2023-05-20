MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Adı Demet Özdemir ile anılmıştı! Umut Evirgen yeni sevgilisiyle görüntülendi

Adı Demet Özdemir ile anılmıştı! Umut Evirgen yeni sevgilisiyle görüntülendi

20.05.2023 14:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son zamanlarda adı Demet Özdemir ile anılan ve birçok ünlü isim ile aşk yaşayan Umut Evirgen yeni sevgilisiyle görüntülendi. Geçtiğimiz yıllarda Tuba Büyüküstün, Serenay Sarıkaya ve Melisa Şenolsun gibi isimlerle birliktelik yaşayan Umut Evirgen'in özel hayatındaki gelişmelerle gündeme geliyor.

Adı Demet Özdemir ile anılmıştı! Umut Evirgen yeni sevgilisiyle görüntülendi

Ünlü işletmeci ve yönetmen Umut Evirgen, magazin dünyasının gözde isimleriyle yaşadığı aşklarla sık sık gündem oluyor. Birbirinden ünlü isimlerle aşk yaşayan Umut Evirgen son olarak Demet Özdemir'i takip etmesiyle gündem olmuştu.

Evirgen, en son ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ile birlikteydi. Çift, geçtiğimiz sene yollarını ayırmış, ikiliden Sarıkaya'nın yakın çevresine; "Yorulduk, yürütemedik" dediği öğrenilmişti.

Ayrılığın ardından Umut Evirgen'in adı, oyuncu Farah Zeynep Abdullah ile aşk dedikodularına karışmıştı.

Umut Evirgen'in, Farah Zeynep Abdullah'ın ardından Ayça Ayşin Turan ile aşk yaşadığı iddia edilmiş; ancak güzel oyuncu bu söylentileri yalanlayarak, "Yok öyle bir şey. Gerçekten hayatımda kimse yok. Olsa saklayacağım bir durum da yok" diye konuşmuştu.

Umut Evirgen 2

DEMET ÖZDEMİR'İ YAKIN TAKİBE ALDI

Umut Evirgen, geçtiğimiz günlerde ise Oğuzhan Koç'tan kısa süre önce boşanan Demet Özdemir'i takibe almıştı. Özdemir de Evirgen'e karşı bir hamle yapmış ve takibe geri dönmüştü.

Umut Evirgen, son olarak önceki gece arkadaşı Ali Gürsoy ile Asmalımescit'te bir mekanda gecenin geç saatlerine kadar eğlendi.

SnobMagazin'in haberine göre; görüntü vermek istemeyen yeni sevgili Alara yüzünü göstermemek için Umut Evirgen'in arkasına saklandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sütyensiz poz verdi! Göğüs dekoltesiyle büyülediSütyensiz poz verdi! Göğüs dekoltesiyle büyüledi
Zeynep Bastık ve eski kocası da karede! "Bütün dullar toplandık"Zeynep Bastık ve eski kocası da karede! "Bütün dullar toplandık"
Fulya Öztürk'ten Fatih Portakal itirafı! "Söylememeliydim..."Fulya Öztürk'ten Fatih Portakal itirafı! "Söylememeliydim..."
Anahtar Kelimeler:
Demet Özdemir Umut Evirgen umut evirgen sevgilileri magazin sevgilisi ünlü oyuncu ele ali gürsoy

En Çok Okunan Haberler

Cemal Enginyurt’tan Kılıçdaroğlu’na çağrı: Beni İçişleri Bakanı olarak ilan etsin!

Cemal Enginyurt’tan Kılıçdaroğlu’na çağrı: Beni İçişleri Bakanı olarak ilan etsin!

Ali Babacan’ın ‘CHP listesi’ yorumu ve Cumhur İttifakı’na gönderdiği ‘hazırız’ mesajı gündem yarattı!

Ali Babacan’ın ‘CHP listesi’ yorumu ve Cumhur İttifakı’na gönderdiği ‘hazırız’ mesajı gündem yarattı!

Kılıçdaroğlu'nun yeni başdanışmanı gündem oldu! AK Parti ile ilgili paylaşımlarını sildi

Kılıçdaroğlu'nun yeni başdanışmanı gündem oldu! AK Parti ile ilgili paylaşımlarını sildi

İmamoğlu 'İtiraf ediyorum' deyip açıkladı! '3-4 puan...'

İmamoğlu 'İtiraf ediyorum' deyip açıkladı! '3-4 puan...'

Daum'dan kötü haber! Yoğun bakımda yürek burkan açıklama

Daum'dan kötü haber! Yoğun bakımda yürek burkan açıklama

Savaşın seyrini değiştirebilir! ABD'den 'tarihi' karar

Savaşın seyrini değiştirebilir! ABD'den 'tarihi' karar

İlginizi Çekebilir

Gökyüzünde görülen figür çok konuşuldu! “Hayalete benziyor”

Gökyüzünde görülen figür çok konuşuldu! “Hayalete benziyor”

“Kariyerim yüzünden ailem beni reddetti ama çok zenginim”

“Kariyerim yüzünden ailem beni reddetti ama çok zenginim”

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

Kafasının büyümesini kimse durduramıyor! “Ben onu seviyorum”

Kafasının büyümesini kimse durduramıyor! “Ben onu seviyorum”

Evinin penceresinden inşaat işçilerine göğüslerini gösterdi

Evinin penceresinden inşaat işçilerine göğüslerini gösterdi

Beyler kişisel bakımın en önemli adımı, saç ve sakal tıraşı! Sizin için en iyi tıraş makinelerini seçtik

Beyler kişisel bakımın en önemli adımı, saç ve sakal tıraşı! Sizin için en iyi tıraş makinelerini seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.