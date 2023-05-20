Adı Demet Özdemir ile anılmıştı! Umut Evirgen yeni sevgilisiyle görüntülendi

Ünlü işletmeci ve yönetmen Umut Evirgen, magazin dünyasının gözde isimleriyle yaşadığı aşklarla sık sık gündem oluyor. Birbirinden ünlü isimlerle aşk yaşayan Umut Evirgen son olarak Demet Özdemir'i takip etmesiyle gündem olmuştu.

Evirgen, en son ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ile birlikteydi. Çift, geçtiğimiz sene yollarını ayırmış, ikiliden Sarıkaya'nın yakın çevresine; "Yorulduk, yürütemedik" dediği öğrenilmişti.

Ayrılığın ardından Umut Evirgen'in adı, oyuncu Farah Zeynep Abdullah ile aşk dedikodularına karışmıştı.

Umut Evirgen'in, Farah Zeynep Abdullah'ın ardından Ayça Ayşin Turan ile aşk yaşadığı iddia edilmiş; ancak güzel oyuncu bu söylentileri yalanlayarak, "Yok öyle bir şey. Gerçekten hayatımda kimse yok. Olsa saklayacağım bir durum da yok" diye konuşmuştu.

DEMET ÖZDEMİR'İ YAKIN TAKİBE ALDI

Umut Evirgen, geçtiğimiz günlerde ise Oğuzhan Koç'tan kısa süre önce boşanan Demet Özdemir'i takibe almıştı. Özdemir de Evirgen'e karşı bir hamle yapmış ve takibe geri dönmüştü.

Umut Evirgen, son olarak önceki gece arkadaşı Ali Gürsoy ile Asmalımescit'te bir mekanda gecenin geç saatlerine kadar eğlendi.

SnobMagazin'in haberine göre; görüntü vermek istemeyen yeni sevgili Alara yüzünü göstermemek için Umut Evirgen'in arkasına saklandı.

