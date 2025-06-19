Adı Galatasaray ile anılan milli golcü Ali Habeşoğlu Bodrumspor'a imza attı...

Önceki sezonlarda da genç yıldız adaylarını bünyesine katan Bodrum ekibi, Ayvalıkgücü'nden 20 yaşındaki oyucunun bonservisini aldı. Ayvalıkgücü genç golcünün transferiyle ilgili, "Oyuncumuz Ali Habeşoğlu'nun, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bodrumspor'a transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Ayvalıkgücü formasını giydiği süre boyunca göstermiş olduğu emek ve katkılardan dolayı Ali'ye teşekkür ediyor, kariyerinin yeni döneminde başarılar diliyoruz. Yolun açık olsun, Ali Habeşoğlu!" açıklamasını yaptı.

3'ÜNCÜ LİG'DEN ÜMİT MİLLİ TAKIM'A

Hatayspor'da profesyonel olup 2 yıl önce Somaspor'dan Ayvalıkgücü'ne transfer olan 20 yaşında, 1.90 boyundaki Ali Habeşoğlu geçen sezon 3'üncü Lig'de 21 gol atarak gözleri üzerine çekmişti. Sezon içinde performansıyla U20 Milli Takımı'na seçilen Ali, geçen ay ilk kez Ümit Milli Takım'a davet edildi.

GALATASARAY VE BAŞAKŞEHİR İLE İSMİ ANILDI!

Ay-yıldızlıların Karadağ ve Arnavutluk'la oynadığı özel maçlarda forma giyen Ali Habeşoğlu'nun Galatasaray ve Başakşehir ile ismi anılmış, hatta transfer olduğu iddia edilmişti ancak Ayvalıkgücü bu iddiayı yalanlamıştı.