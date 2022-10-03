Adı 'orman adaleti'! Çırılçıplak soydular, öldüresiye taşladılar, penisini kopardılar!

Nijerya'nın Bakassi Yarımadası'nda çekilen ve Nijerya Marksist Partisi tarafından paylaşılan görüntüler, sosyal medyada gündem olup ülke çapında infial yaratırken ülkedeki adaletsizliği de gözler önüne serdi.

TAŞLADILAR

Hırsızlık yaptığı iddia edilen kişinin ismi açıklanmadı ancak yaşının küçük olduğu söylendi. Çaldığı şey ise aslında bir dolardan azdı. Genç adam, yakalanmasının ardından çıplak bir şekilde şehir meydanına götürüldü. Burada tezahüratlar ve küfürler eşliğinde taşlandı.

PENİSİNİ ISIRDI

Ancak sonrasında olanlar daha da korkunçtu. Kalabalıktan biri çıplak gencin yanına çökerek penisini ısırdı. Ortalık bir anda kan gölüne dönerken, kalabalık grubun adamı taşlamaya devam ettiği görülüyordu.

'ORMAN ADALETİ'

Yaşanan bu olay Nijerya Marksist Partisi tarafından gündeme getirildi ve ülkedeki 'orman adaleti' sisteminin yeniden tartışılmasına neden oldu. Siyasal parti, "İşte bu yüzden orman adaletini yasaklamalıyız. Bir dolardan daha az bir şey çaldığı için penisi ısırıldı." açıklamasıyla gönderiyi paylaştı.

''SAF KÖTÜLÜK''

Birçok kişi sosyal medya üzerinden olaya tepki gösterdi. Bir kullanıcı, "Bu, saf kötülüktür. Yapılanlar barbarca. Failler yasanın tüm ağırlığıyla yüzleşmeli." yazdı. Gencin durumuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

