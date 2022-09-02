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  4. Adı Sevgi'nin Elif'i Gizem Güneş beyazlar içinde paylaştı! Takipçilerinden tam not aldı

Adı Sevgi'nin Elif'i Gizem Güneş beyazlar içinde paylaştı! Takipçilerinden tam not aldı

02.09.2022 14:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gizem Güneş, 2019-2021 yılları arasında yayınlanan Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisindeki Feride rolüyle dikkatleri üzerine çekti. Sonrasında Adı Sevgi dizisinde Elif rolünü canlandırsa da bu diziden yana yüzü gülmedi. Dizi, 11. bölümünde final yaptı. Oyunculuk kariyeri boyunca birden fazla yapımda rol alan Güneş, şimdilerde sosyal medya pozlarıyla ön plana çıkıyor.

Adı Sevgi'nin Elif'i Gizem Güneş beyazlar içinde paylaştı! Takipçilerinden tam not aldı

Binbir Gece, İçimdeki Fırtına, Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Adı Sevgi gibi projelerde rol alan Gizem Güneş, sosyal medya paylaşımlarıyla ilgi çekiyor.

TAKİPÇİLERİNDEN TAM NOT ALDI

Gizem Güneş, beyazlar içinde paylaştı.

Adı Sevgi'nin Elif'i Gizem Güneş beyazlar içinde paylaştı! Takipçilerinden tam not aldı

Saçlarını kestiren Güneş, yeni imajıyla beğeni topladı.

Adı Sevgi'nin Elif'i Gizem Güneş beyazlar içinde paylaştı! Takipçilerinden tam not aldı

30 Kasım 1995 İstanbul doğumlu Gizem Güneş 27 yaşındadır.

Adı Sevgi'nin Elif'i Gizem Güneş beyazlar içinde paylaştı! Takipçilerinden tam not aldı

Marmara Üniversitesi Fransızca Öğretmenliği Bölümü'nü tamamladı.

Adı Sevgi'nin Elif'i Gizem Güneş beyazlar içinde paylaştı! Takipçilerinden tam not aldı

İlk oyunculuk deneyimini 2007 yılında rol aldığı Binbir Gece dizisi ile yaşadı.

Adı Sevgi'nin Elif'i Gizem Güneş beyazlar içinde paylaştı! Takipçilerinden tam not aldı

Sonrasında İçimdeki Fırtına ve Kanatsız Kuşlar dizilerinde rol aldı.

Adı Sevgi'nin Elif'i Gizem Güneş beyazlar içinde paylaştı! Takipçilerinden tam not aldı

Adı Sevgi'nin Elif'i Gizem Güneş beyazlar içinde paylaştı! Takipçilerinden tam not aldı

Adı Sevgi'nin Elif'i Gizem Güneş beyazlar içinde paylaştı! Takipçilerinden tam not aldı

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Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi Gizem Güneş Adı Sevgi dizisi Oyuncu yaşında ele
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