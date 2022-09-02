Adı Sevgi'nin Elif'i Gizem Güneş beyazlar içinde paylaştı! Takipçilerinden tam not aldı

Binbir Gece, İçimdeki Fırtına, Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Adı Sevgi gibi projelerde rol alan Gizem Güneş, sosyal medya paylaşımlarıyla ilgi çekiyor.
Gizem Güneş, beyazlar içinde paylaştı.
Saçlarını kestiren Güneş, yeni imajıyla beğeni topladı.
30 Kasım 1995 İstanbul doğumlu Gizem Güneş 27 yaşındadır.
Marmara Üniversitesi Fransızca Öğretmenliği Bölümü'nü tamamladı.
İlk oyunculuk deneyimini 2007 yılında rol aldığı Binbir Gece dizisi ile yaşadı.
Sonrasında İçimdeki Fırtına ve Kanatsız Kuşlar dizilerinde rol aldı.
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