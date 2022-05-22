Adı Sevgi'nin Elif'i Gizem Güneş'i bakın kim çıktı! Asıl mesleği duyanları şaşırttı

Kuzey Yıldızı İlk Aşk, 4N1K İlk Aşk, Kanatsız Kuşlar gibi projelerde yer alan Gizem Güneş şimdilerde Adı Sevgi isimli dizi ile ekranlara geldi. Ancak Güneş'in yüzü bu projeden yana gülmedi. Reytinglere yenilen dizi, 11. bölümüyle bu akşam ekranlara veda edecek. Oyunculuğunun yanı sıra pozlarıyla dikkat çeken Güneş'in asıl mesleği bakın neymiş...

BAKIN NE MEZUNU ÇIKTI

1995 İstanbul doğumlu 27 yaşındaki Gizem Güneş ilk olarak 2007'de Binbin Gece adlı diziyle oyunculuk kariyerine adım attı.

Güneş, Marmara Üniversitesi Fransızca Öğretmenliği Bölümü'nden mezun oldu. Ancak kariyer hayatını oyunculuk üzerine planladı.

İçimdeki Fırtına, Kanatsız Kuşlar gibi dizilerde rol alan Güneş, Adı Sevgi dizisinde başrolü canlandırdı.

Instagram'da 1,6 milyon takipçisi bulunan oyunculuk pozlarına beğeni yağıyor.



