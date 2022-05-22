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Adı Sevgi'nin Elif'i Gizem Güneş'i bakın kim çıktı! Asıl mesleği duyanları şaşırttı

22.05.2022 14:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gizem Güneş, her pazar akşamı yayınlanan Adı Sevgi dizisinde başrolü Yunus Emre Yıldırımer ile paylaşıyor. Rolüyle dikkat çeken Gizem Güneş'in asıl mesleği bakın neymiş...

Adı Sevgi'nin Elif'i Gizem Güneş'i bakın kim çıktı! Asıl mesleği duyanları şaşırttı

Kuzey Yıldızı İlk Aşk, 4N1K İlk Aşk, Kanatsız Kuşlar gibi projelerde yer alan Gizem Güneş şimdilerde Adı Sevgi isimli dizi ile ekranlara geldi. Ancak Güneş'in yüzü bu projeden yana gülmedi. Reytinglere yenilen dizi, 11. bölümüyle bu akşam ekranlara veda edecek. Oyunculuğunun yanı sıra pozlarıyla dikkat çeken Güneş'in asıl mesleği bakın neymiş...

BAKIN NE MEZUNU ÇIKTI

1995 İstanbul doğumlu 27 yaşındaki Gizem Güneş ilk olarak 2007'de Binbin Gece adlı diziyle oyunculuk kariyerine adım attı.

Adı Sevgi'nin Elif'i Gizem Güneş'i bir de Instagram'da görün! Pozlarıyla beğenileri topladı

Güneş, Marmara Üniversitesi Fransızca Öğretmenliği Bölümü'nden mezun oldu. Ancak kariyer hayatını oyunculuk üzerine planladı.

Adı Sevgi'nin Elif'i Gizem Güneş'i bir de Instagram'da görün! Pozlarıyla beğenileri topladı

İçimdeki Fırtına, Kanatsız Kuşlar gibi dizilerde rol alan Güneş, Adı Sevgi dizisinde başrolü canlandırdı.

Adı Sevgi'nin Elif'i Gizem Güneş'i bir de Instagram'da görün! Pozlarıyla beğenileri topladı

Instagram'da 1,6 milyon takipçisi bulunan oyunculuk pozlarına beğeni yağıyor.

Adı Sevgi'nin Elif'i Gizem Güneş'i bir de Instagram'da görün! Pozlarıyla beğenileri topladı

Adı Sevgi'nin Elif'i Gizem Güneş'i bir de Instagram'da görün! Pozlarıyla beğenileri topladı

Adı Sevgi'nin Elif'i Gizem Güneş'i bir de Instagram'da görün! Pozlarıyla beğenileri topladı

Adı Sevgi'nin Elif'i Gizem Güneş'i bir de Instagram'da görün! Pozlarıyla beğenileri topladı


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Gizem Güneş
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