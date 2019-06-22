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Adil Gevrek: Adis Jahovic'in Malatyaspor'a transferi 1-2 gün içinde biter!

YENİ MALATYASPOR HABERLERİ  | 22.06.2019 22:12 | Son Güncelleme

Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, TRT Spor'a bağlanarak transfer gündemini değerlendirdi. Forvet transferinde sona yaklaştığını söyleyen Adil Gevrek, listelerinin ilk sırasında Atiker Konyaspor'dan Adis Jahovic olduğunu belirtti.

Adil Gevrek: Adis Jahovic'in Malatyaspor'a transferi 1-2 gün içinde biter!

Spor Toto Süper Lig'de sezonu 5. sırada bitiren Yeni Malatyaspor'da Başkan Adil Gevrek, TRT Spor'a transfer açıklamalarında bulundu.

Gevrek, bonservisi Konyaspor'da bulunan Adis Jahovic'in transferinde belli bir aşamaya geldiklerini açıkladı ve transferin bir - iki güne bitebileceğini söyledi.,

"İNŞALLAH JAHOVIC BUGÜN, YARIN BİTER"

Konyaspor'la görüştüklerini söyleyen Malatyaspor Başkanı, "Adis Jahovic ile görüşmemiz oldu, hem kendisiyle, hem de kulübüyle görüştük ve bir aşamaya geldi. İmza atmadan bir şey söylemek doğru olmaz. Görüşmelerimiz devam ediyor, inşallah kısa sürede sonuçlanır. İnşallah bir aksilik çıkmazsa bugün, yarın biter." ifadelerini kullandı.

"EREN DE LİSTEMİZDE VARDI"

Galatasaray'dan ayrılan Eren Derdiyok'u da bir dönem takip ettiklerini açıklayan Adil Gevrek, "Eren Derdiyok da listemizde vardı, onunla da ilgilendik. Şu anda gündemimizde Jahovic var." dedi.

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