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  4. Adil Gevrek: Dostça ayrıldık

Adil Gevrek: Dostça ayrıldık

YENİ MALATYASPOR HABERLERİ  | 15.01.2020 17:39 | Son Güncelleme

Yeni Malatyaspor'da Sergen Yalçın'la yolların ayrılmasının ardından Kulüp Başkanı Adil Gevrek ayrılığa dair açıklama yaptı.

Adil Gevrek: Dostça ayrıldık

BtcTurk Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, Sergen Yalçın ayrılığının ardından açıklamalarda bulundu.

Gevrek, Sergen Yalçın'a emekleri için teşekkür ederken, "Karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrıldı ama sonuçta yönetim kurulumuzca aldığımız bir karar ve dostça ayrıldık. Dostça ayrıldık ve konuştuk. Bundan sonra gelecek ismi açıklamak doğru değil, daha taze bir ayrılık oldu. Sergen Yalçın'a emeklerinden dolayı teşekkür ediyor ve başarılar diliyorum" dedi.

(DHA)

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