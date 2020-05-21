Adil Gevrek 'küme düşme kaldırılsın' diyen takımları açıkladı!

TFF Başkanı Nihat Özdemir yaptığı açıklamada, "Bu sezon Süper Lig'de düşme olmaması ve gelecek sezonun 21 takımla oynanması için 7 kulübümüzden başvuru aldık." ifadelerini kullandı.

Btc Turk Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek'ten liglere geri dönüş kararı ve küme düşme kaldırılsın önerisiyle ilgili açıklama geldi.

Adil Gevrek, "Bizimle birlikte Gençlerbirliği, Kasımpaşa, Konyaspor, Yeni Malatya, Rizespor, Ankaragücü ve Kayserispor bu sezon küme düşme olmaması ve gelecek sezonun 21 takımla oynanması için TFF'ye başvuruda bulundu. 7 takım dışında 3-4 takım da bu öneriyi destekliyor. Bu sezonki düşüş normal bir sezondaki düşüş gibi olmayacak. Koronavirüs salgını sadece ülkemizde değil tüm dünyada futbol ekonomisini etkiledi." şeklinde konuştu.(Ajansspor)

