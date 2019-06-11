Adil Sani Konukoğlu: Süper Lig'de kalıcı olmak için yolumuza devam edeceğiz

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in kulüp başkanı Adil Sani Konukoğlu, ligde kalıcı olmak istediklerini belirterek, kuracakları kadroyla bu hedefleri doğrultusunda yollarına devam edeceklerini söyledi.

Spor Toto 1. Lig play-off finalini kazanarak adını Süper Lig'e yazdıran Gaziantep ekibinin kulüp başkanı Konukoğlu, transfer çalışmaları, teknik direktör arayışları ve takımın yeni sezon planlamasına ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Konukoğlu, büyük uğraşlar vererek Süper Lig'e yükseldiklerini ifade ederek, "Biz Süper Lig'e geçici değil kalıcı olmak için geldik. İnşallah hazırlayacağımız kadroyla ve ekiplerimizle Süper Lig'in kalıcı bir ekibi olarak yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Adil Sani Konukoğlu, önümüzdeki sezon takımın iskeletini oluşturacaklarını belirterek, "Şu andaki hedefimiz lige demir atmak. Burada kalıcılığı sağladıktan sonra hedefe ilerlemek. Bunun için de transfer döneminde gündemimizde genç oyuncular, dinamik yapıya sahip oyuncular olacak. Ama bir yandan da bu işin tecrübesini kazanmış isimler de aramızda olacak." diye konuştu.