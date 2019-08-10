Mynet Trend

Adım adım takip edip kapkaç yaptılar

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
VİDEO  | 10.08.2019 09:26 | Son Güncelleme

Adana'da motosikletli iki kişinin bir kadın ve çocuğu adım adım takip etmesi ve başka bir kadının çantasını alması saniye saniye görüntülendi. Gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, 30 Haziran Pazar günü merkez Seyhan ilçesi Saydam Caddesinde H.G. (33) adlı kadını motosikletli iki kişi adım adım takip ettikten sonra güvenlik kamerasının olmadığı bir yerde içinde cep telefonu bulunan çantasını kapkaç yöntemiyle çaldı. Zanlıların kadını adım adım takip etmesi ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Bir başka olayda ise yine aynı zanlılar, 26 Temmuz Cuma günü Güney Kuşak Bulvarında S.E. (46) adlı kadını adım adım takip edip içinde bin 500 lira parası bulunan çantasını kapkaç yöntemiyle çaldı. Bu anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği kapkaç olaylarını çözmek için çalışma başlattı. Polis yaptığı güvenlik kamerası incelemelerinde motosiklet ile gelen şahısların çantayı çalıp kayıplara karıştığını saptadı.

Ekipler, motosikleti kullanan zanlının Veysel K. (24) olduğunu belirledi. Zanlının 19 Mayıs Mahallesindeki evine baskın yapılarak yakalandı. Şahıs, ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Motosikletin arkasında oturan ve çantaları alan zanlının Abdurrahim B. olduğunu belirleyen polis zanlıyı 19 Mayıs Mahallesindeki evine yaptığı baskında yakaladı.

Zanlı sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

(İHA)

Antalya'da 'Sualtının Göbeklitepesi' ahtapot eşliğinde gün yüzüne çıkıyor Antalya'da 'Sualtının Göbeklitepesi' ahtapot eşliğinde gün yüzüne çıkıyor
Meksika’yı hortum vurduMeksika’yı hortum vurdu
Korkutan an! Aracın tavanına düştüKorkutan an! Aracın tavanına düştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana kapkaç

En Çok Okunan Trend Haberler

Korkunç olay! Trans bireyin evinde yakaladığı babasını öldürdü

Korkunç olay! Trans bireyin evinde yakaladığı babasını öldürdü

Sabah uyandığında göremiyordu, gerçek hastanede ortaya çıktı

Sabah uyandığında göremiyordu, gerçek hastanede ortaya çıktı

Bayramı şehir dışında geçirecek İstanbullulara İmamoğlu sürprizi

Bayramı şehir dışında geçirecek İstanbullulara İmamoğlu sürprizi

Radamel Falcao'dan flaş Galatasaray açıklaması

Radamel Falcao'dan flaş Galatasaray açıklaması

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Korkunç anlar! Herkes donup kaldı

Korkunç anlar! Herkes donup kaldı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meksika’yı hortum vurdu

Meksika’yı hortum vurdu

Motosiklet sürücüsü, çarptığı otomobilin tavanına düştü

Korkutan an! Aracın tavanına düştü

Konya'da kırmızı ışıkta geçen sürücü dehşet saçtı! Metrelerce havaya uçtu

Dehşet saçtı! Sürücü metrelerce havaya uçtu

Erzurum'da makas atan sürücü önündeki minibüse çarptı

Makasın sonu kötü bitti

Esenyurt'ta yeni aldığı buzdolabı saniyeler içinde çalındı

Her şey saniyeler içinde oldu

Japonya’da yanardağ patladı

Japonya’da yanardağ patladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.