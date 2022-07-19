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Adım Eş Anlamlısı Nedir? Adımın Eş Anlamlısı Kelime ve Cümle İçinde Örnek Kullanımı

19.07.2022 23:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İletişim kurmak bütün canlılar için önemli bir ihtiyaçtır. İnsanlar iletişim kurmak için yüzlerce dil ve dil grupları geliştirmişlerdir. Bu diller içinde de duygu ve düşünceleri yansıtan binlerce kelime türetilmiştir. Zengin bir dil ailesi olan Türkçede de bir durum, düşünce ya da duyguyu karşılayan bir veya birden fazla kelime bulunmaktadır. En çok tercih edilen adım kelimesi de birden fazla anlama sahip sözcüklerden biridir. Adım eş anlamlısı nedir?

Adım kelimesi Türkçede birden fazla anlamı karşılamaktadır. İlk akla gelen anlamıyla yürümek için ayaklarımızın her bir hareketine adım denir. Adım kelimesi ayrıca ölçüm için kullanılan bir yöntemdir. Bir yerin uzunluğunu ölçmek için kullanılabilecek bir ölçüm aletinin olmadığı durumlarda ayak ile ölçüm yapmak işleri daha kolay hale getirir. Adım kelimesinin bir başka anlamı ise bir yarışmanın etapları, ve bölümleridir.
Adım kelimesi bu kadar farklı anlama sahipken birden fazla eş anlamlı kelimeye de sahip olması kaçınılmazdır. Cümle içinde adım kelimesinin yerine eş anlamlılarını kullanmak, herhangi bir anlatım bozukluğuna sebep olmadan anlatımı daha güzel hale getirecektir. Adımın eş anlamlısı olan kelimeler nelerdir? Adım eş anlamlıları ile örnek cümleler kurulumu nasıldır?

Adım Eş Anlamlısı Nedir?

Adım kelimesinin sahip olduğu birden fazla anlam, adım kelimesinin eş anlamlısı olan sözcüklerinde birden fazla olmasına sebep olmuştur. Mevcut eş anlamlıları şu şekildedir:

  • Mesafe ölçmek için kullanılan adım kelimesinin eş anlamı kademdir.
  • “Bir işe başlamak için atılan adım” anlamı için eş anlamlısı: girişim ve hamle kelimeleridir.
  • Bir yarışmanın ayrıldığı her bir bölümüne verilen isim olan adımın eş anlamlısı etap kelimesidir. Ayrıca bu bölümler için adım kelimesinin bir başka eş anlamlısı olan basamak kelimesi de kullanılır.
  • Edebiyatta ise özellikle Halk edebiyatında uyak sözcüğünün yerine de kullanılmaktadır.

Adımın Eş Anlamlısı Kelime ve Cümle İçinde Örnek Kullanımı

Adım kelimesinin birden fazla anlama gelmesi ve buna bağlı olarak eş anlamlı kelimelerinin fazla olması kafa karışıklığın sebep olmaktadır. Bu kafa karışıklığını önlemek için adım eş anlamlıları ile örnek cümleler şu şekilde sıralanabilir:

  • Çocuklar futbol oynayacakları arazide kalenin mesafesini 4 kadem ile belirlediler.
  • E-ticarete yaptığı bu girişim onu hem tedirgin ediyor hem heyecanlandırıyordu.
  • Satranç oynarken rakibinin gelecek hamlelerini önceden tahmin edebilmesi ona büyük avantaj sağlıyordu.
  • İlk okuldan lisenin sonuna kadar ilerledikleri her bir basamak onları geleceklerini nasıl kurmak istedikleri konusunda heyecanlandırıyordu.
  • Salah Birsel’in Cenap Şehabettin hakkındaki manicilerin kafa yormadan buldukları uyaklar karşısında şaşkın kaldığını öne sürdüğü ifadesi büyük yankı uyandırmıştır.

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