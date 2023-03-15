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Adım Farah dizisi Farah'ın çocuğunun hastalığı (PİY) nedir? Adım Farah dizisi Kerimşah'ın balon çocuk hastalığı nedir?

15.03.2023 21:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adım Farah dizisinde Farah'ın çocuğunun hastalığı merak ediliyor. Dizide Farah'ın oğlu Kerimşah PİY hastalığına sahip. Halk arasında balon çocuk hastalığı olarak bilinen PİY (Primer İmmun Yetmezliği) hakkında detaylar sorgulanmaya başladı. Peki, Adım Farah dizisi Farah'ın çocuğunun hastalığı (PİY) nedir? Adım Farah dizisi Kerimşah'ın balon çocuk hastalığı nedir?

Adım Farah dizisi Farah'ın çocuğunun hastalığı (PİY) nedir? Adım Farah dizisi Kerimşah'ın balon çocuk hastalığı nedir?

Adım Farah dizisinde Farah'ın çocuğu Kerimşah'ın hastalığı dikkat çekiyor. Demet Özdemir ve Engin Akyürek'in başrollerini paylaştığı Adım Farah dizisinde Farah'ın oğlu Kerimşah balon çocuk hastalığını taşıyor. İşte balon çocuk hastalığı ile ilgili merak edilenler...

ADIM FARAH DİZİSİ FARAH'IN ÇOCUĞUNUN HASTALIĞI NEDİR?

Adım Farah dizisi, PİY hastalığına sahip Kerimşah adında çok akıllı bir oğlu olduktan sonra hayattaki tek amacı oğlu için yaşamak olan Farah ve karanlık işlere bulaşan Tahir'in yolunun kesişme hikayesini anlatıyor. Balon çocuk hastalığı olarak bilinen PİY hastalığı, doğuştan ciddi bağışıklık yetersizliği (ağır kombine immün yetmezlik) olan çocuklar için kullanılan bir terimdir.

kerimşah balon hastalığı

Avrupa ve Amerika’da yapılan çalışmalarda bu çocukların yarısında akraba evliliği sebepken, diğer yarısında akraba evliliği rol oynamaz. Oysa Türkiye’de bu hastalığın görüldüğü ailelerde akraba evliliği oranı yüzde 86. Yani akraba evliliğinin rol oynamadığı olgulara, ülkemizde sadece yüzde 16 oranında rastlanıyor.

adım farah balon hastalığı

PİY (BALON ÇOCUK HASTALIĞI) BELİRTİLERİ

  • Tekrarlayan, tedavisi zor, hayatı tehdit eden ve olağan dışı mikroplarla oluşan enfeksiyonlar.

  • Tekrarlayan zatürre, sinüzit ve kulak enfeksiyonları.

  • Vücutta iyileşmeyen yaralar.

  • Ciltte ya da iç organlarda apse oluşumu.

  • Lenf bezi veya dalak büyümesi.

  • Tekrarlayan ateş.

  • Dişlerin erken kaybı, tekrarlayan diş eti iltihabı.

  • Deri ve genital bölgede yerleşik çok sayıda yaygın siğil varlığı.

  • Ailede primer immün yetmezlik hastalığı öyküsü.


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