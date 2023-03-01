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Adım Farah dizisi uyarlama mı, gerçek hikaye mi? Adım Farah dizisi ne zaman başlayacak, hangi kanalda?

28.02.2023 18:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adım Farah dizisi için geri sayım devam ediyor. Başrollerinde Demet Özdemir ve Engin Akyürek'in yer aldığı Adım Farah dizisi ilk bölümü ile seyircilerin karşısına çıkacak. Oğluyla birlikte hayatta kalma mücadelesi veren Farah'ın hikayesini konu alan dizinin detayları da merak konusu oldu. Peki, Adım Farah dizisi ne zaman başlayacak, hangi kanalda? Adım Farah dizisi uyarlama mı, gerçek hikaye mi? İşte Adım Farah dizisi hakkında merak edilen soruların yanıtları...

Adım Farah dizisi uyarlama mı, gerçek hikaye mi? Adım Farah dizisi ne zaman başlayacak, hangi kanalda?

Adım Farh dizisinin ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor. Dizide Demet Özdemir Farah rolüne hayat verirken, Engin Akyürek ise Tahir Lekesiz rolünü canlandıracak. Dizinin yönetmenliğini Recai Karagöz, yapımcılığını ise Saner Ayar üstleniyor. Oyuncu kadrosu ve konusu ile dikkat çeken Adım Farah dizisi Fox ekranlarında yayınlanacak. İşte Adım Farah dizisi hakkında detaylar...

ADIM FARAH NE ZAMAN, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Adım Farah dizisi 1 Mart 2023 Çarşamba akşamı FOX TV ekranlarında yayın hayatına başlayacak.

ADIM FARAH - ENGİN AKYÜREK

ADIM FARAH UYARLAMA MI?

Adım Farah dizisi "The Cleaning Lady" dizisinden uyarlamadır. Bu dizi daha önceden Arjantin yapımı olan "La chica que limpia" dizisidir. Bu dizinin daha önceden ABD ve Meksika gibi ülkelerde de uyarlaması çekilmişti.

ADIM FARAH KONUSU NEDİR?

Dizide Demet Özdemir Farah, Engin Akyürek ise Tahir Lekesiz rolüne hayat verecek.

Farah (Demet Özdemir), 28 yaşında İranlı bir kadındır. 6 sene evvel İran'dan Fransa'ya kaçarken İstanbul'da durmak zorunda kalır çünkü hamile olduğunu öğrenmiştir. Kaçak olarak burada yaşamaya başlar. Üstelik, oğlu Kerimşah' (Rastin Pakhanad)'ın nadir rastlanan bir hastalığı vardır. Bağışıklık sistemi doğuştan çok zayıf olduğundan, Kerimşah hastalıklara açıktır. Bu yüzden steril bir ortamda yaşamak zorundadır. Tıp eğitimi almış olmasına rağmen, Farah kaçak olarak İstanbul'da temizlikçi olarak çalışmaktadır. Farah'ın hayattaki gayesi oğlu Kerimşah'ın sağlığına kavuşması ve normal çocuklar gibi bir hayatı olabilmesidir. Bir an evvel para biriktirip oğlunun tedavisini tamamlayıp tekrar Fransa'ya gidecektir.

Adım Farah

Ancak Farah'ın dünyası bir gecede alt üst olur. Temizliğe gittiği bir mekânda mafyanın işlediği bir cinayete şahit olur ve Tahir Lekesiz (Engin Akyürek) ile tanışır. Farah, canı pahasına olay yerini hiçbir iz bırakmadan temizler. Ancak cinayetin görgü tanığı olduğu için mafya öldürülmesini ister ve bu görev Tahir'e verilir. Tahir, mafya liderinin yanında büyümüş, kimsesiz, yalnız bir adamdır. Ölen kişinin polis olduğu ortaya çıkınca Farah için işler daha da içinden çıkılmaz hale gelir. Bir yandan da polis Mehmet (Fırat Tanış) tarafından sıkıştırılmaktadır.

Tahir ve Farah bu ölüm kalım çıkmazında önüne geçemedikleri duygularıyla da sınanacaklardır.

Adım Farah 1

ADIM FARAH OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Demet Özdemir - Farah Erşadi
Engin Akyürek - Tahir Lekesiz
Fırat Tanış - Mehmet Koşaner
Ali Sürmeli - Orhan Koşaner
Senan Kara - Vera Akıncı
Lale Başar - Perihan Koşaner
Oktay Çubuk - Kaan Akıncı
Mustafa Avkıran - Ali Galip Akıncı
Derya Pınar Ak - Gönül Koşaner
Rastin Paknahad - Kerimşah


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