Adım Farah'ın güzeli Demet Özdemir setten karelerini peş peşe paylaştı! İddialı pozları olay oldu

Oğuzhan Koç ile 8 aylık evliliğini geçtiğimiz mayıs ayında sonlanlandıran Demet Özdemir özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşuluyor. Her paylaşımı olay olan ünlü isim son olarak setten karelerini paylaştı. Derin göğüs dekolteli bir elbise giyen Özdemir'in cesur tarzı çok beğenildi.

Sarı tonlarında derin göğüs dekolteli ve derin yırtmaçlı bir elbise giyen güzel oyuncu iddialı pozlarını 'Adım Farah' notu ile paylaştı. Ünlü ismin pozları kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Demet Özdemir'e; 'Bu güzellik şaka mı?', 'Çok güzelsin', 'Muhteşemsin', 'Harika görünüyorsun' gibi yorumlar yapıldı.

Güzel oyuncu, 26 Şubat 1992 tarihinde 3 çocuklu bir ailenin en küçüğü olarak Kocaeli'de doğdu. Anneannesi Bulgaristan göçmenidir.[Annesi ve babası ayrıldığı için annesi ve ablasıyla İstanbul'a taşındı.

Bengü'ye performanslarında eşlik eden dans sanatçıları ekibinde yer almış ve daha sonra Efes Kızları kadrosunda dans performansı sergilemeye başlamıştır.

Yine o dönemlerde Flash TV'de yayımlanan sunuculuğunu Ayşe Dinçer'in yaptığı eğlence programında dansçılık yapmıştır.

2011-2013 yılları arasında Studio Oyuncuları'nda yürütülen eğitimlere katılarak iki yıl boyunca oyunculuk eğitimi aldı.

İlk televizyon deneyimini, 2013-2014 yılları arasında FOX'ta yayımlanan Sana Bir Sır Vereceğim adlı dizide "Aylin" karakterini canlandırarak yaşadı. Daha sonra Kurt Seyit ve Şura adlı dizide "Alya" karakterini, Tut Sözünü adlı sinema filminde ise "Demet" karakterini canlandırdı.

2015 yılında Star TV'de yayımlanan Çilek Kokusu adlı dizide "Aslı" karakterini canlandırdı.



