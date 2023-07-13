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  4. Adım Farah'ın yıldızı Demet Özdemir'in çantasının fiyatı ağızları açık bıraktı! Duyan inanamadı

Adım Farah'ın yıldızı Demet Özdemir'in çantasının fiyatı ağızları açık bıraktı! Duyan inanamadı

13.07.2023 15:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde şarkıcı Oğuzhan Koç ile 8 aylık evliliğini bitirmesiyle gündemde olan oyuncu Demet Özdemir, başrolünde yer aldığı dizisi Adım Farah sezon finali yapınca soluğu tatilde aldı. Tatil pozlarıyla sık sık konuşulan Özdemir'in pembe tarzı çok beğenilmişti. Güzel oyuncunun mini pembe çantasının fiyatı ağızları açık bıraktı.

Oğuzhan Koç ile boşandıktan sonra dizisi sezon finali yapan Demet Özdemir yurt içi tatilinden sonra soluğu yurt dışında aldı. Sosyal medya hesabından paylaştığı tatil pozlarıyla çok konuşulan ünlü oyuncu bu defa mini çantasının fiyatıyla gündem oldu.

Geçtiğimiz günlerde pembe tarzıyla dikkat çeken ve binlerce beğeni alan Demet Özdemir'in pembe mini çantasının fiyatı ortaya çıktı. Özdemir küçük çantası için tam tamına 30 bin 454 TL ödemiş.

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Güzel oyuncunun çantasının fiyatı sosyal medyada çok konuşuldu. Çantanın fiyatı gereksiz pahalı bulundu.

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YORUM YAĞMIŞTI

Demet Özdemir'in pembe mini ve göğüs dekolteli elbisesiyle verdiği pozlara Mustafa Ceceli'nin eşi Selin İmer de kayıtsız kalamamıştı. İmer, Özdemir'in gönderisine ''Margot Robbie bak işine'' yorumunu yapmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Demet Özdemir Oğuzhan Koç ünlü oyuncu

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