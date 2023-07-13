Adım Farah'ın yıldızı Demet Özdemir'in çantasının fiyatı ağızları açık bıraktı! Duyan inanamadı

Oğuzhan Koç ile boşandıktan sonra dizisi sezon finali yapan Demet Özdemir yurt içi tatilinden sonra soluğu yurt dışında aldı. Sosyal medya hesabından paylaştığı tatil pozlarıyla çok konuşulan ünlü oyuncu bu defa mini çantasının fiyatıyla gündem oldu.

Geçtiğimiz günlerde pembe tarzıyla dikkat çeken ve binlerce beğeni alan Demet Özdemir'in pembe mini çantasının fiyatı ortaya çıktı. Özdemir küçük çantası için tam tamına 30 bin 454 TL ödemiş.

Güzel oyuncunun çantasının fiyatı sosyal medyada çok konuşuldu. Çantanın fiyatı gereksiz pahalı bulundu.

YORUM YAĞMIŞTI

Demet Özdemir'in pembe mini ve göğüs dekolteli elbisesiyle verdiği pozlara Mustafa Ceceli'nin eşi Selin İmer de kayıtsız kalamamıştı. İmer, Özdemir'in gönderisine ''Margot Robbie bak işine'' yorumunu yapmıştı.



