Adını çoğu kişi söyleyemiyor! Faydalarını öğrendiğinizde yemeden duramayacaksınız

Romanesco ya da halk arasında bilinen adıyla piramit lahana ilk kez İtalya’da ortaya çıktı. 16. yüzyılda keşfedilen bu sebze, görüntüsüyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Klasik lahana yuvarlaklığından bir hayli farklı olan romanesco, brokoli ve lahana ailesinden geliyor.
Besin değeri bakımından oldukça zengin olan romanesco sebzesi özellikle kilo vermek isteyenlerin buzdolaplarından eksik olmuyor. 100 gram romanesco sebzesi sadece 25 kalori, hem düşük kalorili oluşu hem de yüksek mineral ve vitamin deposu oluşuyla kilo vermek isteyen kişiler tarafından çokça tüketilen besinler arasında yer alıyor.
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