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Adını çoğu kişi söyleyemiyor! Faydalarını öğrendiğinizde yemeden duramayacaksınız

Seray Üstün Seray Üstün
28.05.2021 14:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlıklı beslenme son dönemde çoğu kişinin kafa yorduğu bir mesele haline geldi. Özellikle koronavirüs pandemisiyle birlikte bağışıklık sistemini güçlendirme ve sağlıklı gıda tüketimi altın çağını yaşadı. Sağlıklı beslenmenin olmazsa olmaz detayları sebze ve meyvelerdir. Peki az bilinen ama besin değeri açısından zengin romanesco sebzesini daha önce denediniz mi?

Adını çoğu kişi söyleyemiyor! Faydalarını öğrendiğinizde yemeden duramayacaksınız

Romanesco ya da halk arasında bilinen adıyla piramit lahana ilk kez İtalya’da ortaya çıktı. 16. yüzyılda keşfedilen bu sebze, görüntüsüyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Klasik lahana yuvarlaklığından bir hayli farklı olan romanesco, brokoli ve lahana ailesinden geliyor.

ROMANESCONUN FAYDALARI

  • A,C ve K vitaminleri aynı zamanda demir ve kalsiyum açısından zengin olduğu için bu vitamin ve minerallerin vücutta kolay sindirilmesini sağlar.
  • İçeriğindeki yüksek C vitamini ve beta- karoten sayesinde bağışıklık sistemini ve metabolizmayı güçlendirir.
  • İçeriğindeki A vitamini sayesinde göz sağlığına olumlu etkiler sunar.
  • Kanser riskini en aza indirir.
  • Omega-3 açısından zengin olduğu için kalp rahatsızlıklarına iyi gelir. Aynı zamanda şeker, tansiyon ve kolesterol seviyelerini düzenler.
  • Bağırsak florası için oldukça yararlıdır.

ROMANESCO BESİN DEĞERİ

Besin değeri bakımından oldukça zengin olan romanesco sebzesi özellikle kilo vermek isteyenlerin buzdolaplarından eksik olmuyor. 100 gram romanesco sebzesi sadece 25 kalori, hem düşük kalorili oluşu hem de yüksek mineral ve vitamin deposu oluşuyla kilo vermek isteyen kişiler tarafından çokça tüketilen besinler arasında yer alıyor.

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