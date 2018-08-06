Çay sudan sonra dünyada en çok tüketilen içecek. Bu çaylar ise kilo kaybına teşvik eden çok değerli doğal antioksidanlar içeriyor. Kimisinin ismini daha önceden duymuş olabilirsiniz ama aralarında ilk kez duyup etkisine hayran kalacaklarınız da olacak...

Adını daha önce duymadık! Kalıcı bir şekilde kilo vermenin yolu ondan geçiyor

Çay sudan sonra dünyada en çok tüketilen içecek. Bu çaylar ise kilo kaybına teşvik eden çok değerli doğal antioksidanlar içeriyor. Kimisinin ismini daha önceden duymuş olabilirsiniz ama aralarında ilk kez duyup etkisine hayran kalacaklarınız da olacak...

1 / 7 Puerh çayı Puerh çayı, Çin siyah çay ailesine aittir ve yararlı bakteriler ile güneş ışığı ile kurutulur. Yapılan deneyler sonucu bu çayın kalıcı bir şekilde kilo verdirdiği saptanmıştır. Puerh çayı, yağ asidi sentezini baskılamakta ve daha sonra, yemekten hemen sonra hemen yağa dönüşen lipogenez sürecini etkilemektedir. Vücutta yağ birikimini önler.

2 / 7 Siyah çay siyah çayda bulunan polifenoller, bağırsakların metabolizmayı arttırdığı gösterilen kısa zincirli yağ asitleri üretimine yardımcı olurlar. Kilo kaybına ek olarak, siyah çay yeni bir çalışmaya göre kan şekeri seviyelerine fayda sağlar. Ayrıca günde 3 bardak çay tüketmek tip 2 diyabet riskini yüzde 40 azaltır.

3 / 7 Oolong çayı Geleneksel Çin çaylarından biri olan Oolong, meyveli çok özel bir aromaya sahiptir. Oolong, yağ yakımını ve metabolizmayı hızlandırır. Kafein ve kateşin açısından zengindir. Bu sayede kaybedilen kilonun korunmasını sağlar.

4 / 7 Beyaz çay Diğer çaylara oranla çok daha hafif ve farklı bir tada sahiptir. Kilo vermenin yanı sıra sağlığa da birçok olumlu etkisi bulunur. Kansere karşı koruyucu duvardır. Hızlı bir şekilde kilo vermeyi sağlayan kateşini bol miktarda barındırır. Yağ hücrelerini eriterek kalıcı bir şekilde kilo vermeyi sağlar.

5 / 7 Rooibos çayı Rooibos çayı, Aspalathus linearis adı verilen Güney Afrika gür bitkisinin yapraklarından ve ince gövdelerinden yapılan bitkisel bir çaydır. ıllar boyunca birçok sağlık yararı için kullanılmıştır. Yapılan son araştırmalar gösteriyor ki bu çay kilo vermeyi hızlandırıyor. DNA'ya zarar veren zararlı serbest oksijen radikallerini temizlemeye yardımcı olan aspalatin ve nothofagin gibi antioksidanlar açısından zengindir. Kan glikoz seviyesini kontrol altına alır.

6 / 7 Tarçın çayı Tarçın çayı doğal olarak düşük kaloridir ve daha az kalori tüketmenize ve kilo almanızı önleyen kan şekeri seviyenizi kontrol etmenize yardımcı olabilir. Özellikle karın bölgesinde yağ için kilo kaybı için yeni mucize hapı olabilir. Ayrıca, diğer antioksidan bakımından zengin bitki ve baharatlarla karşılaştırıldığında tarçın en yüksek üçüncü antioksidan içeriğine sahiptir.