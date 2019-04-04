YEMEK

Adını duyanın sayısı beş parmağı geçmiyor! Çiğnedikçe iğne ipliğe döneceksiniz

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 04.04.2019 09:03 | Son Güncelleme

Kuzey Afrika'da Sandaraca ağacından elde edilen bir sakız özüdür sandaloz. Ülkemizde pek fazla bilinmeyen bu reçinenin Arap kültüründe özel bir yeri vardır. Yağ yakıcı özelliğe sahip olan bu sakız elma sirkesi ile tüketildiğinde hızlıca kilo verdirdiği söylenir. Deyim yerindeyse kullananlar 'iğne ipliğe döndüğünü' söylüyorlar. İşte yaz mevsimine ramak kala fazlalıklardan kurtulmanıza yardımcı olacak sandaloz kürü.

Adını duyanın sayısı beş parmağı geçmiyor! Çiğnedikçe iğne ipliğe döneceksiniz

İshal kesici, yağ yakıcı, metabolizma hızlandırıcı ya da tütsü olarak kullanılan sandaloz sakızının vücuda girdiği andan itibaren yağ yakmaya başladığına inanılır. İştah kesici etkisi sayesinde yemek yeme isteğini durdurduğu iddia edilir.

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Eğer kilo problemi yaşıyorsanız, doktorunuza danıştıktan sonra siz de bu yöntemi uygulayabilirsiniz. Uygulama yöntemi ise şu şekildedir;

Çok fazla büyük olmamak şartı ile (fındık ya da nohut boyutu idealdir) sandaloz sakızını ezerek toz haline getirin. Bu işlemi çok sıcak bir ortamda yapmamalısınız çünkü sakız, sıcak ortamda hızlı bir şekilde eriyecek ve ezilmesi zorlaşacaktır.

sandaloz 3

Ezdiğiniz sakızı her sabaj aç karnına kısa süre çiğneyip yutun. Üzerine bir su bardağı ılık suyun içine ilave edilmiş 1 yemek kaşığı sirkeli suyu için. Yarım saat sonra kahvaltınızı yapabilirsiniz.

Bu konuda hiçbir bilimsel veri olmadığını hatırlatalım. Bu kürü uygulayanlar, diyet listelerine de dikkat ettikleri sürece kilo verdiklerini söylemektedirler.

sandaloz

Sandaloz sakızını günde 2 defa kullanabilirsiniz. Mide problemleri olanlar, hamileler ve emzirenler bu kürden uzak durmalıdır.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
yav eskilerin bi sözü var hani ne demişler ; eşeğin yemediği ot başını ağrıtır derler boş verin böle şeyleri biz yine tıbbi yöntenlere baş vuralım kardeşler
böyle saçmalıklara inanmayın yemeği kesin spor yapın sağlıklı kalın
gaz çıkarıcı sakız ismi bir acayip
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