Gıda israfı uzmanı Kate Hall, yumurtaların buzdolabında kendi kutusunda veya serin bir kilerde saklanmasını önerdi. Yumurtaların sürekli değişen sıcaklıklara maruz kalmaması gerektiğini belirten Hall, dondurucunun da yumurtaları saklamak için kullanılabileceğini söyledi.

Ancak yumurtaları dondurmadan önce kabuklarından çıkarmak gerekiyor. Yumurta akı ve sarısı ayrı ayrı ya da birlikte dondurulabiliyor. Sarıların dondurulması sırasında bir tutam tuz veya şeker eklenmesi öneriliyor.

Yumurtanın tamamı dondurulacaksa öncelikle çırpılması gerekiyor. Aksi halde çözüldükten sonra karıştırılması zorlaşabiliyor.

DONDURUCUYA KOYMADAN ÖNCE BU AYRINTIYA DİKKAT

Kate Hall, yumurtaların son tüketim veya tavsiye edilen tüketim tarihi geçmeden, mümkün olduğunca tazeyken dondurulması gerektiğini vurguladı.

Yumurtaların kullanılacak miktarlarda ayrılarak etiketlenmiş dondurucu poşetlerinde saklanmasını öneren Hall, bu sayede ihtiyaç duyulduğunda kolayca çözdürülebileceğini belirtti. Çözdürülen yumurtaların ise mutlaka iyice pişirilerek tüketilmesi gerekiyor.

İNGİLTERE'DE GIDA İSRAFI DİKKAT ÇEKİYOR

Aldi'nin araştırmasına göre İngiltere'de bir kişi yılda ortalama 387 sterlin değerinde yiyeceği çöpe atıyor. Araştırmaya katılanların yüzde 70'i ise satın aldıkları bazı yiyecekleri daha sonra çöpe atacaklarını bildikleri halde aldıklarını söylüyor.

Aldi İngiltere Ulusal Sürdürülebilirlik Direktörü Luke Emery, gıda israfını azaltmak için tedarikçilerle çalıştıklarını ve son kullanma tarihi yaklaşan ürünlerde fiyat indirimleri yaptıklarını belirtti. Emery, tüketicilerin de dondurucuyu daha verimli kullanarak gıda israfını azaltabileceğini ifade etti.