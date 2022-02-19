‘Adını Feriha Koydum’ dizisinin yıldızları Ceyda Ateş ve Hazal Kaya seneler sonra bir arada!

'Adını Feriha Koydum' dizisinde 'Hande' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Ceyda Ateş, Buğra Toplusoy ile 2018 yılında Amerika Miami'de evlendi. Evlendikten sonra ABD'ye yerleşen ünlü oyuncu, mesleğine ara vermek zorunda kaldı.

Sosyal medyayı aktif kullanan Ceyda Ateş yaptığı paylaşımlarla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Ünlü oyuncu bu kez de yeni paylaşımıyla gündemde…

Hazal Kaya ve Ceyda Ateş, seneler sonra buluştu.



Üstelik 'Feriha' karakterinin abisini canlandıran ünlü oyuncu Melih Selçuk da bu buluşmaya katılanlar arasındaydı.

Ünlü oyuncunun bu paylaşımı sosyal medyada yankı uyandırdı.



