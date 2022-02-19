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‘Adını Feriha Koydum’ dizisinin yıldızları Ceyda Ateş ve Hazal Kaya seneler sonra bir arada!

19.02.2022 08:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir döneme damga vuran 'Adını Feriha Koydum' dizisinde 'Feriha' karakterini canlandıran Hazal Kaya ve 'Hande' karakterine hayat veren Ceyda Ateş seneler sonra buluştu. Dizide sık sık rekabet eden ve anlaşamayan ikili olarak görünen Hazal Kaya ve Ceyda Ateş, aslında çok iyi iki arkadaş… Seneler sonra buluşan ünlü oyuncular bugün bir araya geldi ve çekildikleri fotoğrafları takipçilerinin beğenisine sundu.

‘Adını Feriha Koydum’ dizisinin yıldızları Ceyda Ateş ve Hazal Kaya seneler sonra bir arada!

'Adını Feriha Koydum' dizisinde 'Hande' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Ceyda Ateş, Buğra Toplusoy ile 2018 yılında Amerika Miami'de evlendi. Evlendikten sonra ABD'ye yerleşen ünlü oyuncu, mesleğine ara vermek zorunda kaldı.

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Sosyal medyayı aktif kullanan Ceyda Ateş yaptığı paylaşımlarla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Ünlü oyuncu bu kez de yeni paylaşımıyla gündemde…

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Hazal Kaya ve Ceyda Ateş, seneler sonra buluştu.
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Üstelik 'Feriha' karakterinin abisini canlandıran ünlü oyuncu Melih Selçuk da bu buluşmaya katılanlar arasındaydı.

Ünlü oyuncunun bu paylaşımı sosyal medyada yankı uyandırdı.


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Ceyda Ateş Hazal Kaya
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