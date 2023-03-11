MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Adını Feriha Koydum'un Cansu'su Sedef Şahin'i görenler tanıyamadı! Değişimiyle gündem oldu

Adını Feriha Koydum'un Cansu'su Sedef Şahin'i görenler tanıyamadı! Değişimiyle gündem oldu

11.03.2023 12:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adını Feriha Koydum dizisinde hayat verdiği Cansu karakteri ile tanıdığımız Sedef Şahin dün akşam bir filmin galasına katıldı. Ünlü ismin son hali sosyal medyada gündem oldu. Şahin, değişimiyle ağızları açık bıraktı.

Adını Feriha Koydum'un Cansu'su Sedef Şahin'i görenler tanıyamadı! Değişimiyle gündem oldu

Hazal Kaya ve Çağatay Ulusoy'un başrollerini paylaştığı bir dönemin efsane dizisi Adını Feriha Koydum'da Cansu karakterine hayat veren ünlü oyuncu Sedef Şahin'in son halini görenler inanamadı.

Adını Feriha Koydum cansu kapak

Dün akşam bir filmin galasına katılan ünlü ismin değişimi sosyal medyada gündem oldu. Beş yıl içerisinde 20 kilo veren Şahin, son halini sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı.

Sedef Şahin 1

Sedef Şahin'e takipçileri; 'Çok güzelsin', 'Maşallah nazar değmesin size', 'Şiir gibi', 'Peki ya o gözler' gibi yorumlar yaptılar.

Sedef Şahin 2

Sedef Şahin 3

Şahin 14 Mayıs 1992 tarihinde İstanbul' da dünyaya gelmiştir. Başarılı oyuncu, Özel Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nde tiyatro okumuştur.

Sedef Şahin 4

Sedef Şahin 5

Şahin rol aldığı dizilerin dışında, çeşitli reklamlar ve kataloglarda da yer almıştır.

Sedef Şahin 9

Sedef Şahin 8

Sedef Şahin 7

Sedef Şahin 6

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Urfalı Zeyno adeta bambaşka biri! Değişimiyle olay olduUrfalı Zeyno adeta bambaşka biri! Değişimiyle olay oldu
Müge Anlı'dan merak edilen soruya yanıt! Cinsel organını çıkartıp taciz etmişti! Sapık Sinan öldü mü? Müge Anlı'dan merak edilen soruya yanıt! Cinsel organını çıkartıp taciz etmişti! Sapık Sinan öldü mü?
Yarı çıplak pozları olay oldu! Beğeni butonu çöktüYarı çıplak pozları olay oldu! Beğeni butonu çöktü
Anahtar Kelimeler:
Sedef Şahin adını feriha koydum adını feriha koydum cansu Hazal Kaya cansu ünlü oyuncu karakteri

En Çok Okunan Haberler

'Erbakan'ın kemiklerini mi sızlatıyorsunuz?' sorusunu yanıtladı

'Erbakan'ın kemiklerini mi sızlatıyorsunuz?' sorusunu yanıtladı

Konya'da 4 bin TL kira istenen evi paylaştı!

Konya'da 4 bin TL kira istenen evi paylaştı!

Kılıçdaroğlu’nun deprem bölgesinde kaldığı çadır görüntülendi!

Kılıçdaroğlu’nun deprem bölgesinde kaldığı çadır görüntülendi!

Yeşilçam’ın erotik güzeli Feri Cansel’in hikayesi herkesi çok şaşırttı! Canice öldürüldü

Yeşilçam’ın erotik güzeli Feri Cansel’in hikayesi herkesi çok şaşırttı! Canice öldürüldü

Ehliyet affı resmen yasalaştı: Binlercesi iade edilecek...

Ehliyet affı resmen yasalaştı: Binlercesi iade edilecek...

Millet İttifakı’nın dikkat çeken Ali Babacan planı!

Millet İttifakı’nın dikkat çeken Ali Babacan planı!

İlginizi Çekebilir

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Stanley termoslarda fırsat! İçeceklerinizden aldığınız keyfi ikiye katlayacak

Stanley termoslarda fırsat! İçeceklerinizden aldığınız keyfi ikiye katlayacak

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Flaş fırsat: Kalitesiyle öne çıkan Cosori airfryerda 400 TL indirim! Kaçırmayın

Flaş fırsat: Kalitesiyle öne çıkan Cosori airfryerda 400 TL indirim! Kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.