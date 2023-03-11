Adını Feriha Koydum'un Cansu'su Sedef Şahin'i görenler tanıyamadı! Değişimiyle gündem oldu

Hazal Kaya ve Çağatay Ulusoy'un başrollerini paylaştığı bir dönemin efsane dizisi Adını Feriha Koydum'da Cansu karakterine hayat veren ünlü oyuncu Sedef Şahin'in son halini görenler inanamadı.

Dün akşam bir filmin galasına katılan ünlü ismin değişimi sosyal medyada gündem oldu. Beş yıl içerisinde 20 kilo veren Şahin, son halini sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı.

Sedef Şahin'e takipçileri; 'Çok güzelsin', 'Maşallah nazar değmesin size', 'Şiir gibi', 'Peki ya o gözler' gibi yorumlar yaptılar.

Şahin 14 Mayıs 1992 tarihinde İstanbul' da dünyaya gelmiştir. Başarılı oyuncu, Özel Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nde tiyatro okumuştur.

Şahin rol aldığı dizilerin dışında, çeşitli reklamlar ve kataloglarda da yer almıştır.



