MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Adını Feriha Koydum'un Halil'i Ufuk Tan Altunkaya'nın değişimi! Herkes diziyi hatırlatıyor

Adını Feriha Koydum'un Halil'i Ufuk Tan Altunkaya'nın değişimi! Herkes diziyi hatırlatıyor

05.05.2022 12:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adını Feriha Koydum’da Halil karakteriyle yıldızı parlayan Ufuk Tan Altunkaya, sosyal medya paylaşımlarıyla öne çıkıyor. Oyunculuğun yanı sıra yönetmenlik ve yapımcılık da yapan Altınkaya'nın son halini görenler "Halil sana ne oldu?" yorumları yapıyor.

Adını Feriha Koydum'un Halil'i Ufuk Tan Altunkaya'nın değişimi! Herkes diziyi hatırlatıyor

Hazal Kaya ve Çağatay Ulusoy’un başrolünde olduğu Adını Feriha Koydum’da Halil karakterine hayat veren Ufuk Tan Altunkaya, Instagram paylaşımlarıyla gündeme geldi. Adını Feriha Koydum'un Halil'i Ufuk Tan Altunkaya'nın son hali olay oldu.

Dizide Feriha ile zorla evlenmeye çalışan ve hatta ölümüne neden olan Halil karakterine hayat veren Ufuk Tan Altunkaya'nın değişimini görenler pozlarına yorum yapmaktan kendini alamıyor.

krnh

ürodn

Tiyatro ile uğraşan ve yönetmenlik ve yapımcılık da yapan Altunkaya'nın son pozlarına "Halil sana ne oldu?", "Feriha bin pişmandır", "Sevmediğin çocuğa bir daha bak Feriha" yorumları yağdı.

rnhnp

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Güldür Güldür'ün Mehtap'ının sevgilisi bakın kimmiş! Aşk pozuGüldür Güldür'ün Mehtap'ının sevgilisi bakın kimmiş! Aşk pozu
Eski eşinin Elon Musk'la üçlü ilişkisini belgelediEski eşinin Elon Musk'la üçlü ilişkisini belgeledi
Cübbeli Ahmet çok seksi, tahrik ediyor! Evli olmasa...Cübbeli Ahmet çok seksi, tahrik ediyor! Evli olmasa...
Anahtar Kelimeler:
Hazal Kaya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

TÜİK, Nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı

TÜİK, Nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı

Öğretmenlerin fotoğrafı tepki çekmişti! Karar verildi

Öğretmenlerin fotoğrafı tepki çekmişti! Karar verildi

Bankada iğrenç olay! Tuvaletlerde bulundu: Aylarca kadınları...

Bankada iğrenç olay! Tuvaletlerde bulundu: Aylarca kadınları...

LPG fiyatları için flaş iddia!

LPG fiyatları için flaş iddia!

Erdoğan "Geri dönecekler" demişti! Projenin detayları belli oldu

Erdoğan "Geri dönecekler" demişti! Projenin detayları belli oldu

'Bitti!' Acun Ilıcalı'nın sözleri şoke etti

'Bitti!' Acun Ilıcalı'nın sözleri şoke etti

İlginizi Çekebilir

Temel Reis gibi ıspanak yemek o hastalığa ilaç gibi geliyor

Temel Reis gibi ıspanak yemek o hastalığa ilaç gibi geliyor

Meşhur Sarıyer böreği tarifi! Üstelik çok pratik

Meşhur Sarıyer böreği tarifi! Üstelik çok pratik

Saçlarına zarar vermeden düzleştirmek isteyenlere...

Saçlarına zarar vermeden düzleştirmek isteyenlere...

90 bin liralık arabasını sattı! Yeni arabası olay oldu

90 bin liralık arabasını sattı! Yeni arabası olay oldu

Potansiyelinizi göstermekten çekinmeyin

Potansiyelinizi göstermekten çekinmeyin

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.