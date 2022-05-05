Adını Feriha Koydum'un Halil'i Ufuk Tan Altunkaya'nın değişimi! Herkes diziyi hatırlatıyor

Hazal Kaya ve Çağatay Ulusoy’un başrolünde olduğu Adını Feriha Koydum’da Halil karakterine hayat veren Ufuk Tan Altunkaya, Instagram paylaşımlarıyla gündeme geldi. Adını Feriha Koydum'un Halil'i Ufuk Tan Altunkaya'nın son hali olay oldu.

Dizide Feriha ile zorla evlenmeye çalışan ve hatta ölümüne neden olan Halil karakterine hayat veren Ufuk Tan Altunkaya'nın değişimini görenler pozlarına yorum yapmaktan kendini alamıyor.

Tiyatro ile uğraşan ve yönetmenlik ve yapımcılık da yapan Altunkaya'nın son pozlarına "Halil sana ne oldu?", "Feriha bin pişmandır", "Sevmediğin çocuğa bir daha bak Feriha" yorumları yağdı.





