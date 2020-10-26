Adının hakkını veriyor: Cennet çorbası tarifi

Çorba tariflerinize bir yenisini daha eklemek isteyenlere harika bir tarif vereceğiz. Yumuşak içimli, kadife kıvamlı bir tarif olan cennet çorbasının yapılışı da son derece kolay. İşte tarifin detayları...

MALZEMELER

Bir adet patates

Bir adet soğan

3 yemek kaşığı mısır unu

2 yemek kaşığı tereyağı

3 su bardağı tavuk suyu

4 su bardağı sıcak su

Bir çay kaşığı sarımsak tozu

Tuz

Karabiber

YAPILIŞI

Derin bir tencerenin içinde tereyağını eritin. Yağ tamamen eriyince içine mısır ununu ilave edin.

Birkaç dakika mısır ununu kavurun. Kabukları soyulmuş soğan ve patatesi küp şeklinde doğrayın, tencerenin içine koyun.

Yaklaşık 5 dakika daha kavurma işlemine devam edin.

Sebzeler kavrulduktan sonra içine tuzu, sarımsak tozunu ve karabiberi ekleyin. Tencereye sıcak suyu ve tavuk suyunu da koyduktan sonra kısık ateşte kaynamaya bırakın.

Yaklaşık yarım saat sonra çorbayı blenderdan geçirin. Tamamen homojen bir karışım elde edin.

Çorbanın sosu için tavada sıvı yağı ısıtın ve üzerine kırmızı toz biber ekleyip yağda kızdırın. Sosu çorbanın üzerinde gezdirin. Afiyet olsun.

