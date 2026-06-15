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Adıyaman'da görüntülendi: El büyüklüğünde!

Adıyaman’da fotoğraf sanatçısı Ahmet Şeh Ömer, avuç büyüklüğünde çekirgeyi görüntüledi.

Adıyaman'da görüntülendi: El büyüklüğünde!

Perre Antik Kenti'nde fotoğraf çalışmaları yapan Ahmet Şeh Ömer, büyük bir çekirge farkedince fotoğrafladı.

Çekirgenin iri yapısı, uzun bacakları, canlı renkleri ile dikkat çekici olduğunu belirten Ahmet Şeh Ömer, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

Adıyaman da görüntülendi: El büyüklüğünde! 1

“Son zamanlarda dev çekirgenin kaçakçılığına teşebbüs edilmesi, avlanması ya da kaçırılmasına yönelik cezalarla ilgili haberlerden sonra bugün Perre bölgesinde bu sıra dışı çekirgeye rastladım.

Boyutu neredeyse bir avuç içi kadardı. Şahsen gördüğüm en büyük çekirgelerden biriydi.

Adıyaman da görüntülendi: El büyüklüğünde! 2

Doğal yaşam alanında çektiğim bu fotoğraf, hem detaylarını hem de uzaktan fark edilmesi zor olan güzel renklerini ortaya koyuyor. Doğa ve fotoğraf tutkunları için gerçekten özel bir deneyimdi.”
Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
çekirge
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