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Yurt dışına taşındı, ismi başına bela oldu! Adını söylediği an kahkaha kopuyor

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Çiğdem Berfin Sevinç

Sosyal medya fenomeni Ana Petcu, Fransa'ya taşındıktan sonra soyadının Fransızcada kaba ve argo ifadeleri çağrıştırdığını öğrendi. Soyadını söylediği anda ortamda yaşadığı zor anları gözyaşları içinde anlatan fenomenin paylaşımı kısa sürede gündem oldu.

Fransa'nın başkenti Paris'e taşınan sosyal medya fenomeni Ana Petcu, beklemediği bir sorunla karşı karşıya kaldı. Kendi ülkesinde herhangi bir anlam taşımayan soyadının Fransızcada argo ve küfürlü ifadeleri çağrıştırdığını öğrenen fenomen, yaşadığı süreci takipçileriyle paylaştı.

Yurt dışına taşındı, ismi başına bela oldu! Adını söylediği an kahkaha kopuyor 1

"PARİS'E GELMEDEN ÖNCE BUNU BANA NEDEN KİMSE SÖYLEMEDİ?"

Sosyal medya hesabından gözyaşları içinde bir video yayınlayan Petcu, Paris'e taşındıktan sonra insanların soyadı nedeniyle kendisiyle sık sık dalga geçtiğini anlattı. Yaşadığı durumun günlük hayatını olumsuz etkilediğini söyleyen fenomen, "Paris'e gelmeden önce bunu bana neden kimse söylemedi?" diyerek sitem etti.

Yurt dışına taşındı, ismi başına bela oldu! Adını söylediği an kahkaha kopuyor 2

SOYADI NEDENİYLE ALAY KONUSU OLDU

Ana Petcu, Fransızcadaki telaffuz benzerliği nedeniyle soyadının farklı argo ifadelerle ilişkilendirildiğini söyledi. İnsanların adını duyduklarında "petit cul" gibi Fransızcada "küçük kıç" anlamına gelen ifadeleri çağrıştırdığını belirten fenomen, bu nedenle kendisine çeşitli lakaplar takıldığını dile getirdi.

Yaşadığı olayın ilk başta kendisini çok üzdüğünü söyleyen Petcu, zamanla durumu mizahla karşılamaya çalıştığını ifade etti.

Yurt dışına taşındı, ismi başına bela oldu! Adını söylediği an kahkaha kopuyor 3

"SIRF SOYADIMI DEĞİŞTİRMEK İÇİN EVLENEBİLİRİM"

Videonun sonunda yaşadığı talihsizliği esprili bir dille değerlendiren fenomen, normalde evliliğe sıcak bakmadığını ancak yalnızca farklı bir soyadına sahip olmak için fikrini değiştirebileceğini söyledi.

Yurt dışına taşındı, ismi başına bela oldu! Adını söylediği an kahkaha kopuyor 4

"Sırf farklı bir soyadına sahip olabilmek adına birinin soyadını ödünç alabilirim." sözleriyle takipçilerini güldüren Petcu'nun paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Birçok sosyal medya kullanıcısı, farklı ülkelerde isim ve soyadlarının beklenmedik anlamlara gelebileceğini belirterek fenomenin yaşadığı olaya yorum yaptı.

Yurt dışına taşındı, ismi başına bela oldu! Adını söylediği an kahkaha kopuyor 5

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Paris soyadı fenomen Küfür fransız
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